Ypiranga renova com zagueiro e adia decisão sobre o meia Marlone

Walce é titular absoluto no time de Raul Cabral. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga confirmou, nesta segunda (9), renovação de contrato do zagueiro Walce até o final da disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O vínculo do defensor se encerraria neste dia, mas o clube agiu rápido e assegurou a permanência de um dos pilares da equipe comandada por Raul Cabral.

Contratado no início da temporada, Walce rapidamente se firmou como titular absoluto. Até aqui, disputou nove partidas, sendo oito pelo Gauchão e uma pela Copa do Brasil. O único jogo em que não esteve em campo foi a derrota por 3 a 0 para o Avenida, pela quarta rodada da fase classificatória do Estadual.

Situação de Marlone permanece em aberto

Enquanto a situação de Walce foi definida, o mesmo não ocorreu com o meia Marlone, que também teve seu contrato encerrado nesta segunda (9). O jogador não viajou com o restante do elenco para Minas Gerais, onde o Ypiranga enfrenta o Athletic na quarta-feira (11), às 19h30min, na Arena Sicredi, pela Copa do Brasil.

De acordo com o gerente de futebol do clube, Tales Manhabosco, a situação do meia “é mais delicada”, e qualquer definição ficará para depois da partida de quarta. Segundo o dirigente, direção e atleta irão retomar as conversas somente após o duelo decisivo.