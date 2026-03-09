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Ypiranga renova com zagueiro e adia decisão sobre o meia Marlone

Walce permanece no Canarinho até o término da Série C, enquanto o meio-campista tem futuro incerto em Erechim

Caroline Dolina

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