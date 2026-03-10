Ypiranga busca o maior avanço da sua história na Copa do Brasil

Canarinho finalizou a preparação no domingo (8), em Erechim. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga entra em campo nesta quarta-feira (11), às 19h30min, na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG), para enfrentar o Athletic, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida pode marcar um capítulo inédito na história do clube: o Canarinho jamais alcançou a quarta fase da competição e, em edições anteriores, foi eliminado três vezes nesta mesma etapa.

A boa campanha até aqui já rendeu ao clube R$ 1,75 milhão, valor acumulado pelas classificações até a terceira fase. Em caso de novo avanço, o time de Erechim embolsará mais R$ 1,070 milhão, reforçando o caixa neste início de temporada.

O técnico Raul Cabral destacou a importância do confronto e lembra que a equipe vem embalada pela vitória por 2 a 0 sobre o Ji-Paraná na fase anterior da Copa do Brasil.

— É um jogo do tamanho do nosso sonho. O grupo sabe da responsabilidade, mas também da oportunidade que tem nas mãos. Estamos muito focados — afirmou o treinador.

Cabral comentou que o time chega preparado para o confronto, ressaltando o trabalho coletivo que vem sendo construído desde o início da temporada.

— Estamos construindo uma identidade. Enfrentar o Athletic fora de casa exige atenção em todos os detalhes. É uma equipe intensa, bem treinada, que cresce muito jogando diante do seu torcedor. Precisamos ter coragem para propor o jogo e maturidade para controlar os momentos mais difíceis. Se fizermos o que treinamos, temos totais condições de buscar essa classificação inédita — avaliou.