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Ypiranga avança nas primeiras contratações para a Série C do Brasileirão

Clube encaminha acertos com o goleiro Lucas Maticoli e o zagueiro Léo Gobo para reforçar a equipe de Raul Cabral antes da estreia em abril

Caroline Dolina

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