Ypiranga avança nas primeiras contratações para a Série C do Brasileirão

Maticoli está no Boavista, do Rio de Janeiro. PH Almeida / Boavista, Divulgação

A pouco menos de um mês da estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, marcada para o início de abril, o Ypiranga começou a fechar as primeiras peças do elenco que disputará a competição nacional. Dois nomes estão próximos de acerto: o goleiro Lucas Maticoli e o zagueiro Léo Gobo, ambos de 29 anos.

O primeiro reforço encaminhado é o goleiro Lucas Maticoli, atualmente no Boavista-RJ. Nesta temporada, o arqueiro disputou 10 partidas somando Campeonato Carioca e Copa do Brasil, tendo sofrido 15 gols.

Revelado pelo São Paulo, Maticoli permaneceu por 11 temporadas no clube do Morumbi, onde fez todo o processo de formação. Depois disso, também teve passagem pelas categorias de base do Santos, dois dos maiores centros formadores do país.

No Rio Grande do Sul, o goleiro é bastante conhecido: atuou por cinco temporadas no Novo Hamburgo, a última delas em 2024.

Reforço para a defesa

Outro nome que deve pintar no grupo comandado por Raul Cabral é o zagueiro Léo Gobo, que estava defendendo o North, de Minas Gerais. Em 2026, o defensor participou de 11 partidas e marcou um gol pelo clube mineiro.

A trajetória de Gobo inclui passagens por equipes tradicionais do cenário nacional, como Volta Redonda, São Bento, Ferroviário, XV de Piracicaba e São José-SP.

A direção do Ypiranga entende que o zagueiro chega para aumentar a concorrência na defesa e agregar experiência a um setor considerado chave para a disputa da Série C.