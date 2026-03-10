Ypiranga anuncia zagueiro que pode estrear nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil

Defensor estava no North, de Minas Gerais. North, Divulgação

O Ypiranga confirmou nesta terça-feira (10) a contratação do zagueiro Léo Gobo, de 29 anos. O defensor já se juntou à delegação que está em Minas Gerais para enfrentar o Athletic, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida ocorre nesta quarta-feira (11), às 19h30min, na Arena Sicredi.

Gobo estava defendendo o North, de Minas Gerais. Na temporada 2026, o zagueiro participou de 11 partidas e marcou um gol pela equipe mineira. Ao longo da carreira, acumulou passagens por clubes tradicionais do cenário nacional, como Volta Redonda, São Bento, Ferroviário, XV de Piracicaba e São José-SP.

Segundo a direção do Canarinho, a chegada do defensor aumenta a concorrência na zaga e reforça um setor considerado estratégico para a disputa da Série C. A experiência acumulada por Gobo em diferentes competições nacionais foi um dos fatores determinantes para o acerto.

Além disso, o clube trabalha para anunciar nos próximos dias outro reforço: o goleiro Lucas Maticoli, atualmente no Boavista-RJ. O arqueiro disputou 10 partidas nesta temporada, somando Campeonato Carioca e Copa do Brasil, e sofreu 15 gols.

Revelado pelo São Paulo, Maticoli permaneceu por 11 temporadas no clube do Morumbi, passando por todo o processo de formação até chegar ao time sub-20. Posteriormente, também integrou as categorias de base do Santos.