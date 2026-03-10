Esportes

Reforço
Notícia

Ypiranga anuncia zagueiro que pode estrear nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil

Léo Gobo, de 29 anos, já se juntou à delegação em Minas Gerais e reforça a defesa no duelo contra o Athletic

Caroline Dolina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS