Esportes

Final do Troféu Farroupilha
Notícia

Vaga em competição nacional e prêmio em dinheiro: o que está em jogo para o São Luiz na final contra o Novo Hamburgo 

Equipe joga pelo empate no Estádio do Vale para garantir vaga na Copa do Brasil de 2027, que rende cerca de R$ 900 mil ao clube

Caroline Dolina

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