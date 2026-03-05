Vaga em competição nacional e prêmio em dinheiro: o que está em jogo para o São Luiz na final contra o Novo Hamburgo 

Paulo Henrique Marques comanda o Rubro na decisão desta sexta-feira (6). Lucas Dornelles / São Luiz, Divulgação

O São Luiz finalizou, na manhã desta quinta-feira (5), os últimos trabalhos antes do confronto decisivo contra o Novo Hamburgo, pela partida de volta da final do Troféu Farroupilha. Logo após o treinamento, a delegação iniciou viagem rumo ao Vale dos Sinos, onde definirá o título. O duelo ocorre às 20h desta sexta-feira (6), no Estádio do Vale.

Na partida de ida, disputada no Estádio 19 de Outubro, o Rubro venceu por 1 a 0 e agora joga pelo empate para levantar a taça e garantir vaga na Copa do Brasil de 2027. Uma vitória do Anilado por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Já um triunfo por dois ou mais gols dá o título ao Novo Hamburgo no tempo normal.

— A gente sabe que a vantagem é pequena. Não podemos nos fechar e esperar o tempo passar, porque isso seria muito arriscado. Precisamos competir do início ao fim — afirmou.

O treinador também destacou que o São Luiz pretende explorar os espaços deixados pelo adversário, que deve adotar postura mais ofensiva.

— O Novo Hamburgo vai vir para cima, é natural. Temos que ter inteligência para aproveitar as brechas e os contra-ataques. Foi assim que construímos o resultado no primeiro jogo, e podemos usar isso novamente — disse.

Para o clube, a classificação à Copa do Brasil tem peso um enorme. A simples participação na primeira fase da competição nacional já assegura cerca de R$ 900 mil aos cofres do Rubro, valor considerado fundamental para manter o planejamento financeiro e esportivo da temporada.

Paulo Henrique deixou claro que o objetivo da equipe desde o início do Campeonato Gaúcho era justamente alcançar uma vaga nacional.

— Esse era o nosso principal objetivo dentro do Estadual. O grupo trabalhou muito para chegar até aqui. Agora, falta o último passo — completou.