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Troféu Farroupilha
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Técnico do São Luiz valoriza vitória sobre o Novo Hamburgo, mas alerta: “A vantagem é mínima”

Rubro venceu o Anilado por 1 a 0 e largou em vantagem em busca do troféu da competição

Caroline Dolina

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