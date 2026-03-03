Técnico do São Luiz valoriza vitória sobre o Novo Hamburgo, mas alerta: “A vantagem é mínima”

Estádio 19 de Outubro foi palco da partida de ida. Ricardo Marchetti / São Luiz, Divulgação

O técnico Paulo Henrique Marques avaliou a vitória do São Luiz por 1 a 0 sobre o Novo Hamburgo, na noite desta segunda-feira (2), destacando a importância do resultado, mas reforçando que nada está definido na disputa pelo Troféu Farroupilha. Com o triunfo, o Rubro largou em vantagem no confronto de 180 minutos, mas o treinador fez questão de lembrar que o resultado mínimo exige concentração total no jogo da volta.

Segundo Paulo Henrique, o São Luiz não pode ir ao Estádio do Vale “apenas pensando em se defender”. Para ele, apesar do placar curto, o time precisa manter a postura competitiva e buscar jogar de igual para igual fora de casa.

— É uma vantagem, sim, era o que a gente esperava: vencer o jogo, não importava o placar. Claro que, se fosse como uma placar do Gre-Nal (3 a 0 para o Grêmio), seria muito melhor. Mas a gente sabe que a vantagem de um gol é mínima. Não dá para ir a Novo Hamburgo só com a ideia de se defender — afirmou.

O treinador também contextualizou o equilíbrio do duelo, lembrando que São Luiz e Novo Hamburgo têm características semelhantes e que o adversário chega mais forte nesta reta final de competição.

— Somos dois times muito parecidos. O Novo Hamburgo melhorou muito depois do começo do campeonato. Eles trouxeram quatro ou cinco peças depois do início e se fortaleceram. Hoje, eles começaram com os dois centroavantes no banco e depois colocaram os dois. Temos que valorizar muito esse jogo difícil — avaliou.

Paulo Henrique, que já comandou o São Luiz em outras decisões importantes, elas o título da Divisão de Acesso de 2017, lembrou que já precisou reverter placares e superar confrontos equilibrados. Agora, em um cenário diferente, mas igualmente exigente, o treinador leva uma vantagem mínima, mas consciente de que o duelo tende a ser ainda mais intenso na casa do adversário.

— Sabemos que são 180 minutos. Jogamos só os primeiros 90. Tem mais 90 lá para lutar muito, para sofrer muito e buscar o nosso título — completou.