Técnico do São Luiz comenta turbulências e vibra com título do Troféu Farroupilha: "Passamos por muitas coisas”

Rubro conquistou o título inédito nesta sexta-feira (6). Vini Saraiva / São Luiz, Divulgação

O técnico Paulo Henrique Marques celebrou o título inédito do Troféu Farroupilha conquistado pelo São Luiz nesta sexta-feira (6), após o empate em 1 a 1 com o Novo Hamburgo no Estádio do Vale. A conquista veio ao fim de um período marcado por mudanças, improvisos e superação dentro do elenco rubro.

O treinador chegou ao São Luiz na segunda rodada da competição, após o técnico Cristian de Souza pedir demissão para assumir o comando do Joinville no Campeonato Catarinense. Com pouco tempo de trabalho e um grupo que ainda se ajustava aos desfalques e às trocas, o treinador conseguiu conduzir a equipe até a decisão e ao título.

— Reconhecemos a capacidade estratégica do Rogério Zimmermann, que merece os cumprimentos por construir uma equipe competitiva. O São Luiz também chegou à final, e é preciso considerar que, por vezes, imprevistos podem surgir, como a saída de um treinador em busca de melhores oportunidades. Isso faz parte do jogo, mas passamos por muitas coisas para chegar até aqui — afirmou o treinador, que avaliou o jogo:

— Marcamos o nosso gol perto dos 30 minutos, mas em uma bola parada eles empataram, com um belo gol do Luam Parede. Aquilo deixou o final dramático: eles atacando com tudo e a gente se defendendo.

Primeiro campeão gaúcho do ano

Para o comandante, o título tem simbolismo especial diante do calendário estadual:

— Dos dois títulos em disputa no Gauchão, um foi conquistado pelo São Luiz e o outro provavelmente será do Grêmio. Então, o São Luiz é o primeiro campeão gaúcho do ano, porque ergueu o troféu primeiro — destacou.

Seis baixas e improvisos no ataque

A trajetória do Rubro até o título foi marcada por dificuldades. Durante o estadual, o clube perdeu seis jogadores: Da Silva, João Pedro, Diego, Weverson, DG e Jeder, baixas que exigiram reorganização constante da equipe.

Além disso, Paulo Henrique Marques precisou conduzir vários jogos sem um centroavante de referência, já que Da Silva deixou o time logo na estreia e Thiago Santos sofreu lesão.

— Ao longo da competição enfrentamos perdas importantes. Seis jogadores acabaram saindo, e isso mexe com qualquer equipe. Atuamos sem um centroavante fixo durante boa parte do campeonato — avaliou.

Apesar das turbulências da temporada, Paulo Henrique avaliou que o desempenho foi acima das expectativas:

— Acredito que nossa campanha foi muito boa. Na tabela geral, estamos entre os cinco primeiros, o que é excelente — concluiu.