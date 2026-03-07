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Técnico do São Luiz comenta turbulências e vibra com título do Troféu Farroupilha: "Passamos por muitas coisas”

Com seis baixas e troca no comando, Paulo Henrique Marques exaltou a força do grupo e a classificação para competições nacionais em 2027

Caroline Dolina

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