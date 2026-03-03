São Luiz vence Novo Hamburgo e larga em vantagem na final do Troféu Farroupilha

Válber Júnior marcou o único gol da partida. Ricardo Marchetti / São Luiz, Divulgação

Com o Estádio 19 de Outubro lotado na noite desta segunda-feira (2), o São Luiz foi mais efetivo nas poucas oportunidades que teve e venceu o Novo Hamburgo por 1 a 0, largando em vantagem na partida de ida da final do Troféu Farroupilha.

Para o duelo de volta, o Rubro joga por um empate para garantir o título e uma vaga na milionária Copa do Brasil de 2027. Já o Anilado precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis — qualquer vitória maior dá a taça ao Noia no tempo normal. A partida decisiva acontece na sexta-feira (6), às 20h, no Estádio do Vale.

O jogo

A partida começou equilibrada, com as duas equipes bem postadas defensivamente. Mesmo assim, o São Luiz assumiu maior controle da posse de bola e buscava com mais frequência o campo ofensivo. A superioridade se traduziu em gol aos 22 minutos: Lucas Hian avançou pela direita, fez o cruzamento preciso e encontrou Valber Júnior, que cabeceou firme para o fundo da rede, abrindo o placar no Estádio 19 de Outubro: 1 a 0.

Após o gol, o Novo Hamburgo teve dificuldades para organizar suas jogadas e não conseguiu levar perigo ao goleiro Gabriel Oliveira. O Rubro, por sua vez, apesar de mais presente no ataque, pecava na precipitação das finalizações e também não ameaçava efetivamente o goleiro Omar.

O equilíbrio era tanto que a primeira defesa do jogo só foi acontecer aos 44 minutos. Roni arriscou um chute forte de fora da área, obrigando Gabriel a realizar defesa em dois tempos e mandar a bola para escanteio.

Depois do intervalo, o time de Ijuí voltou com intensidade ainda maior e rapidamente voltou a pressionar. Logo aos dois minutos, Rogério Sena recebeu na pequena área e, mesmo cercado pela marcação, insistiu na jogada e conseguiu finalizar. Omar, bem posicionado, fez a defesa e evitou o segundo gol do Rubro.

O São Luiz manteve o volume ofensivo e seguiu acumulando chances claras. Aos 19 minutos, esteve muito perto de ampliar quando Rogério Sena finalizou cruzado. A bola passou pelo goleiro e explodiu no travessão, saindo pela linha de fundo e desperdiçando mais uma oportunidade clara.

O Novo Hamburgo ensaiou uma reação na sequência e obrigou o goleiro Gabriel Oliveira a trabalhar pela primeira vez aos 29 minutos. Leandro avançou pelo meio com liberdade e arriscou uma finalização de longa distância. O camisa 1 estava atento e fez a defesa.

Na reta final, o São Luiz perdeu intensidade no ataque e já não conseguia criar oportunidades claras para ampliar a vantagem. O Novo Hamburgo, por sua vez, até avançou mais ao campo ofensivo, mas esbarrava na falta de efetividade no terço final, chegando sem força ou precisão para ameaçar de fato a meta do Rubro.

No último lance da partida, aos 52 minutos, o Novo Hamburgo teve a chance mais clara de empatar. Após cobrança de falta levantada na área, Luam Parede subiu mais que a defesa e cabeceou firme, exigindo uma boa defesa de Gabriel Oliveira. O goleiro do São Luiz segurou firme e garantiu a vitória por 1 a 0, confirmando a vantagem do time de Ijuí para o jogo da volta: 1 a 0.

São Luiz x Novo Hamburgo — Final do Troféu Farroupilha — 2/3/2026

São Luiz: Gabriel; Lucas Hian, Heitor, Gabriel Santiago e Lucas Hulk; Araújo, Felipe Rangel (Guilherme Escuro, 36/2º), Válber Júnior (Felipe Tontini, 17/2º) e Rogério Sena (Germano, 26/2º); Higor (Márcio Duarte, 36/2º) e Vidmar (Vitor Jesus, intervalo). Técnico: Paulo Henrique Marques.

Novo Hamburgo: Omar Reis; Mantuan (Muriel, 21/2º), Vinicius Santana, João Marcus e Amaral; Josué, Marcos Vinícius (Vinícius Amaral, 26/2º) e Carlos Maia (Vinícius Kiss, 21/2º); Rone, Leandro (Luam Parede, 41/2º) e Allison (Batista, 21/2º). Técnico: Rogério Zimmermann.

Gol: Válber Júnior (S)