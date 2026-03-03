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São Luiz vence Novo Hamburgo e larga em vantagem na final do Troféu Farroupilha

Rubro aplicou 1 a 0 no Anilado nesta segunda-feira, no Estádio 19 de Outubro

Caroline Dolina

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