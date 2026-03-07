São Luiz empata, segura a vantagem contra o Novo Hamburgo e é campeão do Troféu Farroupilha

O São Luiz é campeão do Troféu Farroupilha. O time de Ijuí empatou em 1 a 1 com o Novo Hamburgo nesta sexta-feira (6), no Estádio do Vale, e confirmou a conquista graças à vitória por 1 a 0 no jogo de ida. Mesmo com a pressão do Noia, o Rubro manteve a calma, controlou bem a partida e administrou a vantagem construída em casa para garantir o título e a vaga na Copa do Brasil de 2027.

O Novo Hamburgo ainda pode conquistar uma vaga na competição nacional. Para isso, o clube depende dos resultados de Inter e Grêmio na próxima temporada: se ambos permanecerem na Série A e entrarem diretamente na quinta fase do torneio, abrirão mais uma vaga para o Rio Grande do Sul na Copa do Brasil. Nesse cenário, o Noia herdaria a vaga pelo desempenho no estadual.

Rubro conquistou o título nesta sexta-feira (6). Vini Saraiva / São Luiz, Divulgação

O jogo

Precisando reverter a desvantagem, o Novo Hamburgo começou a partida pressionando e, logo aos 30 segundos, criou a primeira oportunidade. Leandro avançou pela esquerda e encontrou Luam Parede dentro da área. O camisa 9 dominou e, mesmo sem ângulo, finalizou por cima do goleiro e a bola saiu, levando perigo.

Aos 12 minutos, após erro na defesa do Rubro, o Noia quase abriu o placar. Leandro arriscou o chute, Gabriel defendeu e, no rebote, Alisson obrigou o goleiro a fazer outra boa intervenção para evitar o primeiro gol do confronto.

Depois disso, o jogo perdeu intensidade e se concentrou em trocas de passes, com o São Luiz controlando bem as ações. A equipe de Ijuí manteve a organização defensiva, deu poucos espaços ao Noia e conseguiu neutralizar a maior parte das investidas adversárias.

Depois do intervalo, a igualdade permaneceu e o ritmo seguiu equilibrado, com poucas chances claras para os dois lados. A melhor oportunidade surgiu para o São Luiz aos 14 minutos. Felipe Rangel roubou a bola pelo lado direito, avançou em diagonal pelo meio e arriscou uma finalização cruzada. O chute saiu forte, rasteiro e passou muito perto da trave direita do goleiro Omar.

O Novo Hamburgo seguiu em busca do gol de empate. Luam Parede avançou pelo meio e acionou Rone pelo lado direito. O camisa 7 arriscou um chute cruzado, firme, obrigando o goleiro Gabriel a se esticar e espalmar para escanteio, evitando a igualdade no marcador e salvando o São Luiz no lance.

Na segunda chegada mais perigosa da equipe, o São Luiz abriu o placar e ampliou a vantagem construída no jogo de ida. Aos 29 minutos, Guilherme Escuro cobrou escanteio e a defesa afastou parcialmente. A bola sobrou na entrada da área para Felipe Rangel, que pegou em cheio e mandou uma pancada indefensável no canto: 1 a 0 para o Rubro.

O Noia esboçou reação rapidamente. Aos 35 minutos, Josué cobrou falta direta com efeito e Gabriel voou para fazer a defesa, espalmando para escanteio. Na sequência, na cobrança do próprio Josué, Luam Parede subiu mais alto que toda a zaga e testou firme para o fundo da rede, deixando tudo igual no placar: 1 a 1.

Na reta final, o Novo Hamburgo tentou aumentar a pressão e lançou mais jogadores ao ataque, mas não conseguiu furar o bloqueio bem montado pelo São Luiz. Sólido defensivamente e seguro nas ações, o Rubro conteve as investidas do Noia até o apito final. Assim, além de confirmar o título do Troféu Farroupilha, a equipe de Ijuí também garantiu sua vaga na Copa do Brasil de 2027.

Novo Hamburgo x São Luiz — Final do Troféu Farroupilha — 6/3/2026

Novo Hamburgo (1)

Omar Reis; Mantuan (Muriel, 34/1º), Romércio, João Marcus e Amaral (João Vitor, 39/2º); Josué, Rone (Ávila, 39/2º) e Carlos Maia; Luam Parede, Leandro (Batista, 25/2º) e Allison (Marcos Vinícius, 39/2º). Técnico: Rogério Zimmermann.

São Luiz (1)

Gabriel; Lucas Hian, Heitor, Gabriel Santiago (Eduardo Grasson, 8/2º) e Lucas Hulk; Araújo, Felipe Rangel (Thiago Santos, 31/2º), Válber Júnior (Guilherme Escuro, 18/2º) e Rogério Sena (Victor Jesus, 18/2º); Higor e Vidmar (Germano, 31/2º). Técnico: Paulo Henrique Marques.

Gols: Felipe Rangel (S), Luam Parede (N)