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No Estádio do Vale
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São Luiz empata, segura a vantagem contra o Novo Hamburgo e é campeão do Troféu Farroupilha

Confronto desta sexta-feira terminou em 1 a 1 e confirmou o título para o Rubro graças à vitória por 1 a 0 no jogo de ida, em Ijuí

Caroline Dolina

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