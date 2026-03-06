São Luiz conhece grupo na Série D; CBF divulga novidade no mata-mata

O São Luiz conheceu nesta sexta (6) o seu caminho na disputa da Série D do Brasileirão de 2026. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou à tarde os 16 grupos da competição, que terá a edição mais extensa e inclusiva da história, reunindo 96 clubes de todas as regiões do país.
A definição das chaves seguiu critérios geográficos e logísticos, com o limite de até três equipes da mesma federação em cada grupo. Todas as chaves têm seis clubes, que fazem entre si dez rodadas, sendo cinco jogos em casa e cinco fora.
O São Luiz está no Grupo A15, ao lado do Guarany de Bagé e times de Santa Catarina e do Paraná. A chave terá:
Grupo A15
- Cianorte-PR
- Cascavel-PR
- Santa Catarina-SC
- Joinville-SC
- Guarany de Bagé-RS
- São Luiz-RS
Além do São Luiz e do Guarany no Grupo A15, os outros dois representantes do Rio Grande do Sul ficaram na chave seguinte:
Grupo A16
- Blumenau-SC
- Marcílio Dias-SC
- São Joseense-PR
- Azuriz-PR
- São José-RS
- Brasil-Pel-RS
Formato e novidade nos playoffs
A Série D será disputada entre 5 de abril e 13 de setembro, distribuída em 24 datas, sendo 22 delas nos fins de semana. Conforme o regulamento divulgado pela CBF, a edição deste ano traz mudanças importantes.
Os quatro melhores avançam à segunda fase, disputada em formato de mata-mata, com ida e volta. As 32 equipes que alcançarem a terceira fase já garantem vaga na Série D da temporada seguinte.
Os quatro semifinalistas conquistam o acesso à Série C. Já os quatro clubes eliminados nas quartas de final disputarão uma repescagem, da qual os dois melhores também assegurarão vaga na terceira divisão nacional.
As duas vagas extras da repescagem também serão disponibilizadas em 2027. Isso porque a CBF também pretende ampliar o número de participantes da Série C, de 20 para 28 clubes.
Confira os grupos da Série D de 2026
Grupo A1
- Nacional-AM
- Manaus-AM
- Manauara-AM
- GAS-RR
- Monte Roraima-RR
- São Raimundo-RR
Grupo A2
- Independência-AC
- Galvez-AC
- Humaitá-AC
- Porto Velho-RO
- Guaporé-RO
- Araguaína-TO
Grupo A3
- Gama-DF
- Brasiliense-DF
- Luverdense-MT
- Primavera-MT
- Inhumas-GO
- Aparecidense-GO
Grupo A4
- Capital-DF
- Ceilândia-DF
- Mixto-MT
- Operário-MT
- União-MT
- Goiatuba-GO
Grupo A5
- Trem-AP
- Oratório-AP
- Tuna Luso-PA
- Águia de Marabá-PA
- Tocantinópolis-TO
- Imperatriz-MA
Grupo A6
- Sampaio Corrêa-MA
- Moto Club-MA
- IAPE-MA
- Maracanã-CE
- Iguatu-CE
- Parnahyba-PI
Grupo A7
- Ferroviário-CE
- Tirol-CE
- Atlético-CE
- Altos-PI
- Piauí-PI
- Fluminense-PI
Grupo A8
- ABC-RN
- América-RN
- Laguna-RN
- Sousa-PB
- Maguary-PE
- Central-PE
Grupo A9
- Retrô-PE
- Decisão-PE
- Serra Branca-PB
- Treze-PB
- Lagarto-SE
- Sergipe-SE
Grupo A10
- ASA-AL
- CSA-AL
- CSE-AL
- Jacuipense-BA
- Atlético-BA
- Juazeirense-BA
Grupo A11
- Uberlândia-MG
- Betim-MG
- CRAC-GO
- ABECAT-GO
- Operário-MS
- Ivinhema-MS
Grupo A12
- Porto-BA
- Rio Branco-ES
- Vitória-ES
- Real Noroeste-ES
- Tombense-MG
- Democrata GV-MG
Grupo A13
- Madureira-RJ
- Portuguesa-RJ
- America-RJ
- Portuguesa-SP
- Água Santa-SP
- Pouso Alegre-MG
Grupo A14
- Nova Iguaçu-RJ
- Sampaio Corrêa-RJ
- Maricá-RJ
- XV de Piracicaba-SP
- Noroeste-SP
- Velo Clube-SP
Grupo A15
- Cianorte-PR
- FC Cascavel-PR
- Santa Catarina-SC
- Joinville-SC
- Guarany de Bagé-RS
- São Luiz-RS
Grupo A16
- Blumenau-SC
- Marcílio Dias-SC
- São Joseense-PR
- Azuriz-PR
- São José-RS
- Brasil-RS
Datas-base da Série D 2026
Fase classificatória (fase de grupos)
- 1ª rodada: 4 ou 5 de abril;
- 2ª rodada: 11 ou 12 de abril;
- 3ª rodada: 18 ou 19 de abril;
- 4ª rodada: 25 ou 26 de abril;
- 5ª rodada: 2 ou 3 de maio;
- 6ª rodada: 9 ou 10 de maio;
- 7ª rodada: 16 ou 17 de maio;
- 8ª rodada: 23 ou 25 de maio;
- 9ª rodada: 30 ou 31 de maio;
- 10ª rodada: 13 ou 14 de junho.
2ª fase
- Ida: 20 ou 21 de junho;
- Volta: 27 ou 28 de junho.
3ª fase
- Ida: 4 ou 5 de julho;
- Volta: 11 ou 12 de julho.
Oitavas de final
- Ida: 17 ou 18 de julho;
- Volta: 25 ou 26 de julho.
Quartas de final
- Ida: 8 ou 9 de agosto;
- Volta: 15 ou 16 de agosto.
Semifinais
- Ida: 23 de agosto;
- Volta: 30 de agosto.
Playoffs do acesso
- Ida: 20 de agosto;
- Volta: 2 de setembro.
Final
- Ida: 6 de setembro;
- Volta: 13 de setembro.