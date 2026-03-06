São Luiz conhece grupo na Série D; CBF divulga novidade no mata-mata

Rubro ficou no Grupo A15 da competição nacional. Ricardo Marchetti / São Luiz, Divulgação

O São Luiz conheceu nesta sexta (6) o seu caminho na disputa da Série D do Brasileirão de 2026. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou à tarde os 16 grupos da competição, que terá a edição mais extensa e inclusiva da história, reunindo 96 clubes de todas as regiões do país.

A definição das chaves seguiu critérios geográficos e logísticos, com o limite de até três equipes da mesma federação em cada grupo. Todas as chaves têm seis clubes, que fazem entre si dez rodadas, sendo cinco jogos em casa e cinco fora.

O São Luiz está no Grupo A15, ao lado do Guarany de Bagé e times de Santa Catarina e do Paraná. A chave terá:

Grupo A15

Cianorte-PR

Cascavel-PR

Santa Catarina-SC

Joinville-SC

Guarany de Bagé-RS

São Luiz-RS

Além do São Luiz e do Guarany no Grupo A15, os outros dois representantes do Rio Grande do Sul ficaram na chave seguinte:

Grupo A16

Blumenau-SC

Marcílio Dias-SC

São Joseense-PR

Azuriz-PR

São José-RS

Brasil-Pel-RS

Formato e novidade nos playoffs

A Série D será disputada entre 5 de abril e 13 de setembro, distribuída em 24 datas, sendo 22 delas nos fins de semana. Conforme o regulamento divulgado pela CBF, a edição deste ano traz mudanças importantes.

Os quatro melhores avançam à segunda fase, disputada em formato de mata-mata, com ida e volta. As 32 equipes que alcançarem a terceira fase já garantem vaga na Série D da temporada seguinte.

Os quatro semifinalistas conquistam o acesso à Série C. Já os quatro clubes eliminados nas quartas de final disputarão uma repescagem, da qual os dois melhores também assegurarão vaga na terceira divisão nacional.

As duas vagas extras da repescagem também serão disponibilizadas em 2027. Isso porque a CBF também pretende ampliar o número de participantes da Série C, de 20 para 28 clubes.

Confira os grupos da Série D de 2026

Grupo A1

Nacional-AM

Manaus-AM

Manauara-AM

GAS-RR

Monte Roraima-RR

São Raimundo-RR

Grupo A2

Independência-AC

Galvez-AC

Humaitá-AC

Porto Velho-RO

Guaporé-RO

Araguaína-TO

Grupo A3

Gama-DF

Brasiliense-DF

Luverdense-MT

Primavera-MT

Inhumas-GO

Aparecidense-GO

Grupo A4

Capital-DF

Ceilândia-DF

Mixto-MT

Operário-MT

União-MT

Goiatuba-GO

Grupo A5

Trem-AP

Oratório-AP

Tuna Luso-PA

Águia de Marabá-PA

Tocantinópolis-TO

Imperatriz-MA

Grupo A6

Sampaio Corrêa-MA

Moto Club-MA

IAPE-MA

Maracanã-CE

Iguatu-CE

Parnahyba-PI

Grupo A7

Ferroviário-CE

Tirol-CE

Atlético-CE

Altos-PI

Piauí-PI

Fluminense-PI

Grupo A8

ABC-RN

América-RN

Laguna-RN

Sousa-PB

Maguary-PE

Central-PE

Grupo A9

Retrô-PE

Decisão-PE

Serra Branca-PB

Treze-PB

Lagarto-SE

Sergipe-SE

Grupo A10

ASA-AL

CSA-AL

CSE-AL

Jacuipense-BA

Atlético-BA

Juazeirense-BA

Grupo A11

Uberlândia-MG

Betim-MG

CRAC-GO

ABECAT-GO

Operário-MS

Ivinhema-MS

Grupo A12

Porto-BA

Rio Branco-ES

Vitória-ES

Real Noroeste-ES

Tombense-MG

Democrata GV-MG

Grupo A13

Madureira-RJ

Portuguesa-RJ

America-RJ

Portuguesa-SP

Água Santa-SP

Pouso Alegre-MG

Grupo A14

Nova Iguaçu-RJ

Sampaio Corrêa-RJ

Maricá-RJ

XV de Piracicaba-SP

Noroeste-SP

Velo Clube-SP

Grupo A15

Cianorte-PR

FC Cascavel-PR

Santa Catarina-SC

Joinville-SC

Guarany de Bagé-RS

São Luiz-RS

Grupo A16

Blumenau-SC

Marcílio Dias-SC

São Joseense-PR

Azuriz-PR

São José-RS

Brasil-RS

Datas-base da Série D 2026

Fase classificatória (fase de grupos)

1ª rodada: 4 ou 5 de abril;

2ª rodada: 11 ou 12 de abril;

3ª rodada: 18 ou 19 de abril;

4ª rodada: 25 ou 26 de abril;

5ª rodada: 2 ou 3 de maio;

6ª rodada: 9 ou 10 de maio;

7ª rodada: 16 ou 17 de maio;

8ª rodada: 23 ou 25 de maio;

9ª rodada: 30 ou 31 de maio;

10ª rodada: 13 ou 14 de junho.

2ª fase

Ida: 20 ou 21 de junho;

Volta: 27 ou 28 de junho.

3ª fase

Ida: 4 ou 5 de julho;

Volta: 11 ou 12 de julho.

Oitavas de final

Ida: 17 ou 18 de julho;

Volta: 25 ou 26 de julho.

Quartas de final

Ida: 8 ou 9 de agosto;

Volta: 15 ou 16 de agosto.

Semifinais

Ida: 23 de agosto;

Volta: 30 de agosto.

Playoffs do acesso

Ida: 20 de agosto;

Volta: 2 de setembro.

Final