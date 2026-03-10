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São Luiz confirma sete saídas de jogadores após título do Troféu Farroupilha

Reformulação ocorre às vésperas da intertemporada para a Série D, marcada para iniciar na próxima segunda-feira (16)

Caroline Dolina

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