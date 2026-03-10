São Luiz confirma sete saídas de jogadores após título do Troféu Farroupilha

Poucos dias depois de levantar o Troféu Farroupilha, o São Luiz vive uma reformulação significativa no elenco para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O clube confirmou sete saídas antes do início da intertemporada, marcada para a próxima segunda-feira (16).
Deixam o Rubro os zagueiros Gabriel Santiago, Grasson e Heitor, o lateral-esquerdo Higor, os meias Tontini e Germano e o atacante Felipe Rangel, anunciado oficialmente pelo Caxias nesta terça-feira (10).
As movimentações ocorrem em meio ao planejamento para a competição nacional, que exige ajustes no orçamento e no perfil do elenco que será comandado por Paulo Henrique Marques. A direção trabalha para repor as peças e manter a base que conquistou o título estadual.
Quem permanece
Até o momento, seguem com contrato com o São Luiz:
- Goleiros: Gabriel e Prezzi;
- Laterais: Lucas Hian e
Márcio Duarte;
- Volantes: Lucas Hulk, Guilherme Escuro e Araújo;
- Atacantes: Brandão, Rogério Sena e Victor Jesus;
- Categorias de base: Renan, Bruno, Caetano e Gabriel Nilmar.
O clube deve intensificar as negociações nos próximos dias para reforçar o grupo antes do reinício das atividades.