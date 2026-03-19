Professor de Passo Fundo é campeão de salto em altura nos Emirados Árabes

Open Masters Games Abu Dhabi é focado em atletas com mais de 25 anos. Open Master Games / Divulgação

O esporte de Passo Fundo celebrou uma conquista histórica em solo internacional. O atleta Anderson Fell foi campeão de salto em altura no Open Master Games, competição realizada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Aos 48 anos, o passo-fundense atingiu a marca de 1,80 metro, o melhor resultado de sua carreira na modalidade, consolidando-se como um dos grandes nomes do atletismo master.

Professor do Colégio Marista Conceição, a trajetória de Fell com o salto em altura não é recente: a inspiração surgiu ainda na infância, ao observar, ao lado da mãe, o desempenho do lendário recordista mundial Javier Sotomayor. O interesse despertado naquela época motivou os primeiros passos na modalidade, ainda dentro do ambiente escolar, onde começou a desenvolver as habilidades que o levariam ao pódio décadas depois.

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Apesar do início precoce, a dedicação à modalidade precisou ser interrompida durante a vida adulta. O atleta priorizou sua formação acadêmica e o mercado de trabalho, se afastando das competições oficiais.

O retorno aconteceu aos 37 anos, quando ele decidiu retomar os treinos e reencontrou no atletismo um novo propósito para sua rotina.

Inspiração e metas

A medalha de ouro é apenas o começo de uma nova fase. O educador agora projeta voos ainda mais altos: buscar o recorde brasileiro e estabelecer novas marcas sul-americanas em sua categoria.

De volta a Passo Fundo, ele tem compartilhado sua vivência nos Emirados Árabes para reforçar valores como dedicação e persistência.

— Quero mostrar às crianças que o esporte pode caminhar junto com qualquer profissão — afirma Fell, defendendo que é possível conciliar carreiras tradicionais, como medicina ou advocacia, com a prática esportiva de alto rendimento.

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O impacto da conquista é visto entre os alunos. Germano Ferrão, 12 anos, destaca que o exemplo do professor vai além da técnica:

— Ele inspira muito a gente pela mentalidade que ensina nas aulas, falando sobre ser forte, errar e acertar.

Com sua trajetória, Anderson Fell prova que nunca é tarde para retomar um sonho e que o esporte é uma ferramenta poderosa de transformação pessoal e profissional.

Open Masters Games

O Open Masters Games Abu Dhabi é um dos maiores eventos multiesportivos do Oriente Médio. Neste ano foi realizado entre os dias 6 e 15 de fevereiro.