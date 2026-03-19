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Aos 48 anos
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Professor de Passo Fundo é campeão de salto em altura nos Emirados Árabes

Anderson Fell atingiu 1,80m no Open Master Games. Ele celebra o melhor resultado da carreira, inspirando alunos e mirando recordes brasileiros e sul‑americanos

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