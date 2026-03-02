Peça-chave da defesa e jogador mais renomado do Ypiranga estão em fim de vínculo

Walce é titular absoluto no time de Raul Cabral. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga vive uma semana importante para a definição do elenco que seguirá a disputa da temporada. Dois jogadores têm contrato apenas até a próxima segunda‑feira (9): o zagueiro Walce e o meia Marlone. A reportagem apurou que os cenários são distintos para os dois atletas.

Renovação de Walce está encaminhada

Contratado no início desta temporada, Walce rapidamente se firmou como titular absoluto no time comandado por Raul Cabral. O defensor disputou nove partidas, sendo oito pelo Gauchão e uma pela Copa do Brasil. O único duelo em que não esteve em campo foi na derrota por 3 a 0 para o Avenida, na quarta rodada da fase classificatória do Estadual.

Internamente, a avaliação é de que o jogador tem sido um dos pilares do sistema defensivo do time verde e amarelo. Por isso, as conversas pela renovação avançaram de forma positiva nas últimas semanas, e o clube trabalha com otimismo para estender o vínculo.

Situação de Marlone é mais complicada

Já a permanência de Marlone é menos favorável. O meia chegou ao Colosso da Lagoa em março de 2025, após defender a Chapecoense, mas não conseguiu se firmar. No ano passado, disputou 13 partidas na Série C, e nesta temporada entrou ao longo de três jogos pelo Gauchão, somando apenas 51 minutos em campo.

A baixa minutagem e a falta de sequência pesam na análise da comissão técnica e do departamento de futebol. Até o momento, não houve avanço significativo nas tratativas para a renovação, e o futuro do meia segue indefinido.

Avaliação geral do elenco

Enquanto decide o futuro dos dois atletas com contrato próximo do fim, o Ypiranga também projeta os próximos passos para a disputa da Série C do Campeonato Brasileirão. Os demais jogadores do elenco têm vínculo até o final da temporada, mas o departamento de futebol monitora possíveis movimentações no mercado.