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Peça-chave da defesa e jogador mais renomado do Ypiranga estão em fim de vínculo

Walce e Marlone têm contrato até a próxima segunda-feira (9); renovação do zagueiro avança, enquanto situação do meia segue indefinida

Caroline Dolina

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