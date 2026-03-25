Passo-fundense disputa Pan de Jiu-Jitsu na Flórida com apoio da comunidade local

Atleta está nos EUA desde a metade do mês. Estevão Max Nogara / Arquivo pessoal

No próximo sábado (28), o atleta Estevão Max Nogara, 28 anos, representará Passo Fundo no Pan de Jiu-Jitsu. A competição, considerada uma das principais do calendário profissional do esporte, acontece na Flórida, nos Estados Unidos, e reúne atletas de diversos países.

O lutador passo-fundense já está na cidade de Kissimmee para finalizar a preparação. Ele é um dos beneficiados do programa Funesporte da prefeitura, iniciativa de fomento a projetos esportivos.

— Vim 15 dias antes justamente pra poder me adaptar com o clima da Flórida. Os primeiros dias de treino foram bem intensos, justamente por essa questão. Eu me sinto muito confiante, muito bem preparado e sei que vou dar o meu melhor — afirma.

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O caminho para o pódio não será fácil. O faixa-preta luta em uma das categorias mais difíceis do esporte: peso pesado adulto (com atletas até 29 anos). O primeiro adversário será o também brasileiro Luiz Felipe Santos.

— Eu quero ser campeão. Sei que é muito difícil, mas também sei que posso chegar no dia 28 e conseguir classificar pras finais e vencer — projeta.

Reforço na preparação

Antes de embarcar para os Estados Unidos, Max já estava treinando intensamente para a competição. Segundo ele, todos os dias foram entre três e quatro sessões de jiu-jitsu, além da preparação física.

Um treino de competição é diferente de um convencional: as sessões são mais intensas e focadas nas lutas e regras do campeonato a ser disputado. Max é um dos poucos lutadores do Pan que não vive em uma capital, por isso contou com apoio de alunos e também de outros faixas-pretas da cidade.

— Em Passo Fundo, a gente tá vivendo algo muito legal, porque vários professores de outras academias estão se juntando comigo pra poder treinar. É pra fazer o jiu-jitsu de Passo Fundo mostrar a sua força — destaca.

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Além de outros atletas, o lutador de Passo Fundo também conta com o apoio da família. A esposa Júlia pratica judô e incentivou a participação na competição:

— Sem a minha esposa, eu não seria nada. O Max competidor só existe porque a Júlia foi a primeira pessoa a acreditar nele. Se eu ganhar a medalha, eu posso dizer que 70% da medalha é dela.

Competições internacionais

Vitória no Open de Recife garantiu a classificação para o Pan. Estevão Max Nogara / Arquivo pessoal

Para disputar o Pan e os chamados eventos de Grand Slam da IBJJF (Europeu, Pan-Americano, Brasileiro e Mundial), atletas da categoria faixa-preta adulto precisam atingir uma pontuação mínima. Os pontos são acumulados ao longo do ano em competições menores, por isso os atletas precisam se manter ativos.

— Disputei e consegui realizar a pontuação no último open, na minha última chance, que foi em novembro, em Recife — lembra.

O Pan de Jiu-Jitsu começou oficialmente nesta quarta-feira (25) e segue até o próximo domingo (29). O destaque está justamente no fim de semana, com a disputa da categoria Faixa-Preta Adulto.