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Passo-fundense disputa Pan de Jiu-Jitsu na Flórida com apoio da comunidade local

Treinos coletivos entre professores de diferentes academias reforçaram a preparação de Max Nogara para o torneio internacional

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