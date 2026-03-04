Onde assistir a Novo Hamburgo x São Luiz pela final do Troféu Farroupilha

O jogo entre Novo Hamburgo e São Luiz, pela volta da final do Troféu Farroupilha, será às 20h desta sexta-feira (6). A partida ocorrerá no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.
No confronto de ida, o Rubro venceu por 1 a 0 e largou e vantagem. Agora, o time de Ijuí pode até empatar que conquista o título e a vaga na Copa do Brasil de 2027. Já uma vitória do Anilado por um gol de diferença encaminha a decisão aos pênaltis. Dois ou mais garantem o troféu ao Noia.
Prováveis escalações para Novo Hamburgo x São Luiz
Novo Hamburgo: Omar; Mantuan, Romércio, Jhonata e Josué; Amaral, Rone e Carlos Maia; Marcos Vinícius, Allison e Luam Parede. Técnico: Rogério Zimmermann.
São Luiz: Gabriel; Lucas Hian, Heitor, Gabriel Santiago e Lucas Hulk; Araújo, Felipe Rangel, Válber Júnior e Rogério Sena; Higor e Vidmar. Técnico: Paulo Henrique Marques.
Arbitragem para Novo Hamburgo x São Luiz
Lucas Guimaraes Rechatiko Horn será auxiliado por Luciane Rodrigues dos Santos e Jeissyevan Freitag Goncalves. VAR: Douglas Schwengber da Silva.
Onde assistir a Novo Hamburgo x São Luiz
A partida será transmitida ao vivo no YouTube de GZH.