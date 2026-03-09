Onde assistir a Athletic x Ypiranga pela Copa do Brasil

O jogo entre Athletic e Ypiranga, pela terceira fase da Copa do Brasil, será às 19h30min desta quarta-feira (11). A partida será na Arena Sicredi, em São João del-Rei, Minas Gerais.
O time mineiro avançou depois de eliminar o Rio Branco nos pênaltis, no Espírito Santo. Já o Canarinho chega após vencer o Ji-Paraná por 2 a 0, no Estádio Colosso da Lagoa.
Prováveis escalações para Athletic x Ypiranga
Athletic: Jhonatan S; Diogo, Jhonatan, Lucas e Ian Lucas; Zeca, Dixon, e Gian Cabezas; Ronaldo, David Braga e Ruan Assis. Técnico: Alex de Souza.
Ypiranga: Zé Carlos; Cleiton, Walce, Willian Gomes e Nicolas Schulz; Igor Silva e Dionísio; Felipe Ferreira, Estêvão e Danielzinho; Renan Gorne. Técnico: Raul Cabral.
Arbitragem para Athletic x Ypiranga
Lucas Canetto Bellote será auxiliado por Daniel Luis Marques e Bruno Silva de Jesus (trio paulista).
Onde acompanhar a Athletic x Ypiranga
A partida terá transmissão em imagens pelo YouTube da Federação Mineira de Futebol (FGF).