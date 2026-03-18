Maior rally do Brasil inicia nesta quinta em Erechim com grid internacional

Especiais acontecem no sábado (21) e domingo (22). Edson Castro / Rally de Erechim, Divulgação

O maior rally de velocidade do Brasil está de volta. O Erechim Rally Brasil 2026 começa nesta quinta-feira (19) e segue até domingo (22), reunindo competidores do Brasil, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Argentina.

A prova é a única etapa brasileira do Campeonato Sul‑americano nesta temporada e abre também os campeonatos Brasileiro e Gaúcho de rally de velocidade.

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Início oficial nesta quinta-feira

A quinta-feira marca o início das atividades com o reconhecimento das especiais pelos competidores e, à noite, a tradicional Largada Promocional, às 20h, no Parque da Accie.

Na sexta-feira (20), a programação inicia com o shakedown pela manhã. À noite, às 18h16min, o rally larga oficialmente com o Super Prime Sicredi 1, em pista montada dentro do Parque da Accie.

A edição 2026 traz uma novidade: além do super prime de sábado, haverá também uma última disputa no domingo, encerrando o evento.

No sábado (21) e no domingo (22), o rally segue para as especiais em estradas de Centenário e Erechim, com trechos tradicionais como Fruttato, Gasparin, ExpoCen, Jaguaretê/Cavaletti e Vale dos Parreirais.

Acesso ao público

Para todos os eventos realizados dentro do Parque da Accie — Largada Promocional e super primes de sexta, sábado e domingo — o acesso será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Programação detalhada

Sexta – 20 de março

8h – Shakedown – 4x2

– Shakedown – 4x2 10h – Shakedown – UTV

– Shakedown – UTV 11h – Shakedown – 4x4

– Shakedown – 4x4 18h16 – SS Super Prime Sicredi 1 (Parque da Accie)

Sábado – 21 de março – Centenário

8h – SS Fruttato 1 – 9,85 km

– SS Fruttato 1 – 9,85 km 8h31 – SS Gasparin 1 – 10,85 km

– SS Gasparin 1 – 10,85 km 9h14 – SS ExpoCen 1 – 18,55 km

– SS ExpoCen 1 – 18,55 km 12h27 – SS Fruttato 2 – 9,85 km

– SS Fruttato 2 – 9,85 km 12h50 – SS Gasparin 2 – 10,85 km

– SS Gasparin 2 – 10,85 km 13h33 – SS ExpoCen 2 – 18,55 km

– SS ExpoCen 2 – 18,55 km 15h31 – SS Super Prime Sicredi 2 (Parque da Accie)

Domingo – 22 de março – Erechim