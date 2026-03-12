Maior rally do Brasil começa na próxima semana com pilotos de cinco países em Erechim

Super Prime acontecerá no sábado (21) e no domingo (22). Edson Castro / Rally de Erechim, Divulgação

Erechim volta a ocupar o centro do automobilismo continental na próxima semana. De quinta (19) a domingo (22), a cidade recebe o Erechim Rally Brasil (ERB), maior rally de velocidade do país e única etapa brasileira do Campeonato Sul‑americano 2026. Além disso, a prova abre também as temporadas dos campeonatos Brasileiro e Gaúcho.

A poucos dias da largada, o evento já confirma sua força: 48 carros estão inscritos, número que deve aumentar até o encerramento das inscrições. Pelo menos cinco países estarão representados no grid: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia.

Programação oficial começa na quinta-feira

A mobilização das equipes inicia já na quarta-feira (18), quando pilotos, navegadores e mecânicos chegam ao Parque de Assistência, no Parque da Accie. A quinta-feira (19) será dedicada ao reconhecimento dos trechos cronometrados e, à noite, ao primeiro grande momento do evento: a Largada Promocional, às 20h, também na Accie.

Na sexta-feira (20), a programação inicia com o shakedown pela manhã. À noite, às 18h16min, o rally larga oficialmente com o Super Prime Sicredi 1, em pista montada dentro do Parque da Accie.

A edição 2026 traz uma novidade: além do super prime de sábado, haverá também uma última disputa no domingo, encerrando o evento.

No sábado (21) e no domingo (22), o rally segue para as especiais em estradas de Centenário e Erechim, com trechos tradicionais como Fruttato, Gasparin, ExpoCen, Jaguaretê/Cavaletti e Vale dos Parreirais.

Acesso ao público

Para todos os eventos realizados dentro do Parque da Accie — Largada Promocional e super primes de sexta, sábado e domingo — o acesso será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Programação detalhada

Sexta – 20 de março

8h – Shakedown – 4x2

– Shakedown – 4x2 10h – Shakedown – UTV

– Shakedown – UTV 11h – Shakedown – 4x4

– Shakedown – 4x4 18h16 – SS Super Prime Sicredi 1 (Parque da Accie)

Sábado – 21 de março – Centenário

8h – SS Fruttato 1 – 9,85 km

– SS Fruttato 1 – 9,85 km 8h31 – SS Gasparin 1 – 10,85 km

– SS Gasparin 1 – 10,85 km 9h14 – SS ExpoCen 1 – 18,55 km

– SS ExpoCen 1 – 18,55 km 12h27 – SS Fruttato 2 – 9,85 km

– SS Fruttato 2 – 9,85 km 12h50 – SS Gasparin 2 – 10,85 km

– SS Gasparin 2 – 10,85 km 13h33 – SS ExpoCen 2 – 18,55 km

– SS ExpoCen 2 – 18,55 km 15h31 – SS Super Prime Sicredi 2 (Parque da Accie)

Domingo – 22 de março – Erechim