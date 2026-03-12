Maior rally do Brasil começa na próxima semana com pilotos de cinco países em Erechim

Erechim volta a ocupar o centro do automobilismo continental na próxima semana. De quinta (19) a domingo (22), a cidade recebe o Erechim Rally Brasil (ERB), maior rally de velocidade do país e única etapa brasileira do Campeonato Sul‑americano 2026. Além disso, a prova abre também as temporadas dos campeonatos Brasileiro e Gaúcho.
A poucos dias da largada, o evento já confirma sua força: 48 carros estão inscritos, número que deve aumentar até o encerramento das inscrições. Pelo menos cinco países estarão representados no grid: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia.
Programação oficial começa na quinta-feira
A mobilização das equipes inicia já na quarta-feira (18), quando pilotos, navegadores e mecânicos chegam ao Parque de Assistência, no Parque da Accie. A quinta-feira (19) será dedicada ao reconhecimento dos trechos cronometrados e, à noite, ao primeiro grande momento do evento: a Largada Promocional, às 20h, também na Accie.
Na sexta-feira (20), a programação inicia com o shakedown pela manhã. À noite, às 18h16min, o rally larga oficialmente com o Super Prime Sicredi 1, em pista montada dentro do Parque da Accie.
A edição 2026 traz uma novidade: além do super prime de sábado, haverá também uma última disputa no domingo, encerrando o evento.
No sábado (21) e no domingo (22), o rally segue para as especiais em estradas de Centenário e Erechim, com trechos tradicionais como Fruttato, Gasparin, ExpoCen, Jaguaretê/Cavaletti e Vale dos Parreirais.
Acesso ao público
Para todos os eventos realizados dentro do Parque da Accie — Largada Promocional e super primes de sexta, sábado e domingo — o acesso será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.
Programação detalhada
Sexta – 20 de março
- 8h – Shakedown – 4x2
- 10h – Shakedown – UTV
- 11h – Shakedown – 4x4
- 18h16 – SS Super Prime Sicredi 1 (Parque da Accie)
Sábado – 21 de março – Centenário
- 8h – SS Fruttato 1 – 9,85 km
- 8h31 – SS Gasparin 1 – 10,85 km
- 9h14 – SS ExpoCen 1 – 18,55 km
- 12h27 – SS Fruttato 2 – 9,85 km
- 12h50 – SS Gasparin 2 – 10,85 km
- 13h33 – SS ExpoCen 2 – 18,55 km
- 15h31 – SS Super Prime Sicredi 2 (Parque da Accie)
Domingo – 22 de março – Erechim
- 8h18 – SS Jaguaretê/Cavaletti 1 – 19,90 km
- 8h56 – SS Vale dos Parreirais/Stock Center 1 – 11,52 km
- 11h19 – SS Jaguaretê/Cavaletti 2 – 19,90 km
- 11h57 – SS Vale dos Parreirais/Stock Center 2 – 11,52 km
- 13h05 – SS Super Prime Accie/Sicredi (Parque da Accie)