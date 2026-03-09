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Logística pesada: Ypiranga viaja dois dias para enfrentar o Athletic

Viagem inclui pernoite em Porto Alegre, conexão em São Paulo e traslado terrestre até São João del-Rei, onde o Canarinho joga nesta quarta

Caroline Dolina

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