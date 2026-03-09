Logística pesada: Ypiranga viaja dois dias para enfrentar o Athletic

Raul Cabral comentou o último trabalho na manhã de domingo (8). Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

A semana do Ypiranga começou em ritmo acelerado e na estrada. Para enfrentar o Athletic, pela terceira fase da Copa do Brasil, o elenco de Erechim precisou encarar uma longa maratona de deslocamento até São João del-Rei, em Minas Gerais. O confronto decisivo será nesta quarta-feira (11), às 19h30min, na Arena Sicredi, em jogo único.

A delegação deixou Erechim no início da tarde deste domingo (8). De ônibus, seguiu até Porto Alegre, onde pernoitou. No começo da tarde desta segunda-feira (9), às 13h, a equipe embarcou rumo a São Paulo. De lá, faria conexão para Belo Horizonte, com previsão de chegada às 18h30min.

A jornada, porém, está longe de terminar no aeroporto da capital mineira: um novo deslocamento terrestre aguarda o grupo. Após retirar a bagagem, jogadores, comissão técnica e staff embarcam para mais três horas e meia de viagem até São João del-Rei, com previsão de chegada por volta da meia-noite.

Apesar da longa distância percorrida e do desgaste natural, o Ypiranga terá pouco tempo para recuperar as energias antes de entrar em campo. O duelo contra o Athletic vale vaga na quarta fase da Copa do Brasil e quem vencer avança.