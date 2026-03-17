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Na quarta-feira (18)
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Grêmio promove "caça ao tesouro" em Passo Fundo para lançar novo uniforme

Cinco vouchers serão escondidos no centro da cidade e darão direito à nova camisa oficial, a primeira feita pela New Balance

GZH Passo Fundo

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