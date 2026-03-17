Grêmio promove "caça ao tesouro" em Passo Fundo para lançar novo uniforme

Enamorado e Thiaguinho com o novo uniforme. Divulgação / Grêmio

A torcida tricolor no norte do RS terá um motivo especial para ficar atenta nesta quarta-feira (18). Como parte das celebrações de lançamento do seu novo uniforme, o Grêmio realizará uma ação especial em Passo Fundo para presentear seus torcedores com o novo manto.

A dinâmica da ação é simples, mas exige agilidade e sorte: cinco vouchers serão estrategicamente espalhados por um ponto específico no centro da cidade. Os torcedores que conseguirem localizar esses cupons serão os grandes vencedores e levarão para casa a nova camisa oficial do clube.

Passo Fundo foi uma das cidades contempladas pelo Grêmio para receber esta iniciativa de lançamento direto com o público. Ao todo, 100 bilhetes premiados estarão espalhados pelo Rio Grande do Sul.

A estratégia faz parte de um movimento para engajar a torcida no interior do Estado, aproveitando a expectativa gerada pela mudança na marca que veste o elenco.

O clube busca, com essa "caça ao tesouro", transformar o lançamento do uniforme em um evento interativo, permitindo que os torcedores de Passo Fundo sejam uns dos primeiros a vestir o novo material de 2026.

Novo uniforme

O torcedor gremista conheceu nesta terça-feira (17) o seu novo uniforme número 1. Esta é a primeira camisa com assinatura da New Balance, nova fornecedora do clube.

Há duas grandes mudanças no manto tricolor: a primeira está nas mangas todas pretas. A outra está nas listras em tom degradê, com a listra preta ficando azul e vice-versa.