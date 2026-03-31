Gaúcho e Passo Fundo conhecem detalhes da Copa FGF, mas vagas nacionais seguem indefinidas

Conselho Técnico aconteceu na sede da FGF, em Porto Alegre. Luiz Breves / Federação Gaúcha de Futebol, Divulgação

Gaúcho e Passo Fundo conheceram nesta segunda-feira (30) o formato de disputa e seus respectivos adversários na Copa FGF 2026. As definições ocorreram durante o congresso técnico da competição, promovido pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), que reuniu representantes dos clubes participantes.

A Copa FGF está prevista para iniciar no dia 13 de maio, com a grande final marcada para 12 de agosto. Ao todo, 10 equipes disputarão o título, divididas em dois grupos de cinco clubes, definidos por sorteio realizado durante o conselho técnico.

Os times se enfrentam em turno e returno dentro das chaves. Ao final da fase classificatória, os dois melhores colocados de cada grupo avançam às semifinais, disputadas em jogos de ida e volta, sistema que também será adotado na final.

No Grupo A estão Brasil de Farroupilha, Gaúcho, Gramadense, Passo Fundo e Santa Cruz. Já o Grupo B é composto por Bagé, Brasil de Pelotas, Farroupilha, Guarany de Bagé e Monsoon.

Apesar de o congresso técnico ter sido adiado por três vezes, a FGF ainda aguarda um posicionamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre a possibilidade de a competição garantir uma vaga extra na Copa do Brasil ao seu campeão. Enquanto não há definição por parte da entidade máxima do futebol nacional, a premiação da Copa FGF permanece indefinida.

Impasse sobre vagas nacionais

De acordo com o regulamento da CBF, as federações estaduais só podem indicar vagas para competições nacionais por meio de torneios que contem com, no mínimo, três clubes da primeira divisão estadual. No caso da Copa FGF, apenas Guarany de Bagé e Monsoon disputaram o último Gauchão, o que coloca em risco a concessão de vagas tanto para a Série D do Campeonato Brasileiro quanto para a Copa do Brasil.