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Gaúcho e Passo Fundo conhecem detalhes da Copa FGF, mas vagas nacionais seguem indefinidas

Federação definiu grupos e formato da Copinha, mas premiação e vagas seguem em negociação com a CBF

Caroline Dolina

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