Em jogo com lances polêmicos, Ypiranga perde para o Athletic e está eliminado da Copa do Brasil

O Ypiranga foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil. A equipe gaúcha perdeu por 2 a 0 para o Athletic nesta quarta-feira (11), em São João del Rei, em partida marcada por dois lances contestados no primeiro tempo: um possível pênalti em Renan Gorne e um gol de Estêvão anulado por impedimento.
Agora, o Canarinho terá três semanas de intertemporada antes da estreia na Série C. A equipe volta a campo entre os dias 4 e 6 de abril, quando enfrenta o Figueirense, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.
O jogo
O Athletic começou o jogo com mais força ofensiva e, logo aos 2 minutos, criou a primeira grande oportunidade. David Braga arriscou um chute da entrada da área, e a bola explodiu na trave, levando perigo imediato ao gol de Gabriel Werner.
O Ypiranga seguiu com dificuldades para controlar a posse de bola e criar oportunidades do meio para frente. A primeira chegada do Canarinho ocorreu apenas aos 15 minutos, após um erro do time mineiro. Diogo Batista se atrapalhou, a bola correu mais que ele na entrada da área e Renan Gorne tentou aproveitar, mas o lateral-direito conseguiu se recuperar no último instante para evitar o gol.
Aos 25 minutos, Nícolas levantou a bola na área, buscando o primeiro pau. A defesa do Athletic dividiu e conseguiu afastar como pôde, no mesmo lance em que Renan Gorne foi derrubado ao tentar chegar na bola. Os jogadores do Ypiranga reclamaram bastante, pedindo pênalti, mas o árbitro mandou seguir, interpretando o contato como lance normal de disputa.
O time gaúcho tentava acelerar nos contra-ataques, mas esbarrava no último passe, que não saía. A equipe ainda deixava espaços na defesa, embora o Athletic já tivesse reduzido o ritmo e não oferecesse mais o mesmo perigo do início da partida.
Aos 50 minutos, o Ypiranga reagiu e chegou a balançar a rede. Estevão aproveitou o rebote da defesa mineira e arriscou uma finalização de fora da área, marcando um bonito gol. No entanto, o árbitro Lucas Canetto Bellote paralisou o lance e assinalou irregularidade: o gol foi anulado por impedimento de Ramon. A decisão revoltou os jogadores do Canarinho, que pressionaram a arbitragem. O primeiro tempo terminou com policiamento em campo.
Segundo tempo
Depois do intervalo, o Athletic tentou impor pressão logo no primeiro minuto. Após uma falha de marcação do Ypiranga, David Braga apareceu cara a cara com o goleiro Gabriel, que fez uma grande defesa para evitar o primeiro gol do confronto.
Aos 8 minutos, Ronaldo Tavares recebeu cruzamento dentro da área e mandou chute forte. Gabriel, novamente decisivo, fez a defesa com o rosto, salvando o Ypiranga outra vez.
O Athletic manteve a postura agressiva e seguiu pressionando. Aos 21 minutos abriu o placar. Após jogada construída pelo lado esquerdo, Dixon encontrou espaço e cruzou para a área. David Braga apareceu entre os defensores e finalizou de primeira. O goleiro Gabriel ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar: ela morreu no fundo da rede. 1 a 0 para o Athletic.
Aos 28 minutos, Cleiton recebeu dentro da área e ficou cara a cara com Jhonatan Luiz. Em vez de finalizar, optou por tentar o passe, desperdiçando uma ótima chance. A zaga do Athletic se recuperou rapidamente, interceptou o toque e evitou o que poderia ser o gol de empate do Ypiranga.
Aos 38 minutos, o Athletic ampliou o placar. Dixon arrancou pela intermediária, ganhou na força de três marcadores e caiu. A bola seguiu viva e sobrou limpa para Ronaldo Tavares, que bateu colocado, no canto, sem chances para Gabriel Werner, fazendo 2 a 0 para a equipe mineira.
Na reta final, o Ypiranga até chegou ao campo ofensivo em busca de uma reação, mas não conseguiu transformar as investidas em chances claras. Sem força para diminuir o placar, a equipe se despediu da competição.
Copa do Brasil — terceira fase — 11/3/2026
Athletic: Jhonatan Luiz; Zeca, Belezi, Jhonatan, Diogo Batista e Gian Cabezas (Jota, 40/2º); Ian Luccas (Kauan Rodrigues, 19/2º), David Braga (Gabriel Índio, 33/2º) e Dixon Vera (Léo Chu, 40/2º); Ronaldo Tavares e Ruan Assis (Gustavinho, 19/2º). Técnico: Alex Souza.
Ypiranga: Gabriel Werner; Cleiton, Walce (Dionísio, 25/2º), William Gomes e Nicolas (Léo Gobo, intervalo); Ramon Vinícius (Lucas Ramos, 31/2º), Felipe Ferreira (Marcelinho, intervalo) e Estevão; Igor Silva, Renan Gorne e Danielzinho (Gustavo Simões, 25/2º). Técnico: Raul Cabral.
Cartões amarelos: Ian Luccas, Ruan Assis (A), Danielzinho, Ramon Vinícius, Raul Cabral (Y)
Gols: David Braga e Ronaldo Tavares (A).