Dupla boliviana conquista vitória inédita no Rally de Erechim

O Erechim Rally Brasil encerrou sua 28ª edição neste domingo (22) com uma vitória inédita no norte do Estado. Pela primeira vez, uma dupla da Bolívia sagrou-se campeã da prova.
Os bolivianos Sebastian Franco e Lucas Hurtado dominaram a categoria CO (Sul-americano), a classe mais potente de carros com tração 4x4, finalizando as 13 especiais cronometradas com o tempo acumulado de 1h29min33. A vitória foi consolidada com uma vantagem de quase 30 segundos sobre os argentinos Miguel Baldoni e Gustavo Franchelo, que ficaram com a segunda posição.
Além do triunfo boliviano, outras categorias conheceram seus campeões no domingo: as duplas Luis Stedile e Murilo Spironelo e Ramon Tarqui e Pedro Calderon venceram em suas respectivas divisões na CO4.
Os destaques nacionais foram Rodrigo Varela e Marco Marini, que venceram a categoria Rally 2 e foram a melhor dupla brasileira na classificação geral.
Nas categorias de acesso, Luis Tedesco e William Santos ganharam na Rally 4, enquanto os irmãos Tiago e Felipe Klimaczewski venceram na Rally 5 em ambos os campeonatos. Na Rally 5 Light, as vitórias ficaram com Alexandre Blume e Evandro Frigo e Vitor Boff e Rafael Lodea.
A competição deste ano foi marcada por extremos climáticos, variando entre o calor e a poeira de sexta (20) e sábado (21) até a chuva forte que marcou o encerramento no domingo no Parque da ACCIE.
O evento, que iniciou na quinta-feira (19) com a tradicional largada promocional, atraiu um público estimado em mais de 60 mil espectadores ao longo dos quatro dias. Marlon Zill, presidente do Erechim Auto Esporte Clube, avaliou positivamente a edição, agradecendo ao esforço dos voluntários e ao apoio do poder público e patrocinadores para o sucesso do maior rally de velocidade do Brasil.