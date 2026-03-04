Do que o São Luiz precisa para garantir calendário nacional em 2027

Válber Júnior marcou o gol do Rubro na partida de ida. Ricardo Marchetti / São Luiz, Divulgação

O São Luiz está próximo de assegurar mais um calendário nacional. O Rubro já tem vaga garantida na Série D do Campeonato Brasileiro, confirmando participação em uma competição nacional no próximo ano. Agora, o clube pode confirmar também a presença na Copa do Brasil de 2027, desde que conquiste o Troféu Farroupilha.

Depois de vencer o Novo Hamburgo por 1 a 0 na partida de ida, em Ijuí, o time entra no duelo decisivo com vantagem. Um empate no Estádio do Vale já basta para confirmar o título e, consequentemente, a vaga na Copa do Brasil.

Veja os cenários

Empate: garante o título do Troféu Farroupilha e a vaga direta na Copa do Brasil de 2027.

garante o título do Troféu Farroupilha e a vaga direta na Copa do Brasil de 2027. Derrota por um gol de diferença: leva a decisão para os pênaltis.

leva a decisão para os pênaltis. Derrota por dois ou mais gols: dá o título ao Novo Hamburgo.

Quando e onde será o jogo

O duelo de volta entre Novo Hamburgo e São Luiz está marcado para as 20h desta sexta-feira (6), no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. A partida será transmitida ao vivo no YouTube de GZH.