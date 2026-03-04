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Do que o São Luiz precisa para garantir calendário nacional em 2027

Com a Série D garantida, equipe de Ijuí busca o Troféu Farroupilha para assegurar também a vaga na Copa do Brasil

Caroline Dolina

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