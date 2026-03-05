Despedida do formato: Ypiranga conhece detalhes da última Série C com 20 clubes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, na quarta-feira (4), em sua sede no Rio de Janeiro, o Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro da Série C de 2026. O encontro reuniu representantes dos 20 clubes participantes e definiu as diretrizes esportivas, administrativas e logísticas da competição.
O Ypiranga foi representado pelo seu executivo de futebol, Tales Manhabosco, que acompanhou de perto a apresentação das novidades.
Estreia confirmada no Colosso da Lagoa
O Canarinho já sabe qual será seu primeiro desafio: a estreia está prevista para ocorrer entre os dias 4 e 6 de abril, no Estádio Colosso da Lagoa, diante do Figueirense. A tabela detalhada, com datas e horários, será divulgada em breve pela entidade.
Último ano do formato com 20 clubes
A edição de 2026 marcará o fim da Série C com 20 participantes. A CBF confirmou que a competição passará a ter 24 equipes em 2027 e 28 a partir de 2028, ampliando o calendário e o número de jogos.
Além disso, o campeão garantirá vaga direta na Terceira Fase da Copa do Brasil de 2027, enquanto os dois últimos colocados da primeira fase serão rebaixados para a Série D.
Transmissões e calendário
A Série C 2026 será exibida por Band, SportyNet e Canal do Benja. A competição acontecerá de 5 de abril a 25 de outubro, distribuída em 27 datas, todas nos finais de semana, somando 216 jogos.
A primeira fase terá 19 rodadas, em turno único. Os oito melhores avançam para a segunda fase, que será dividida em dois grupos de quatro. Os dois primeiros de cada grupo conquistarão o acesso para a Série B de 2027. Os líderes das chaves decidirão o título.
Regras de registro e inscrições de atletas
Durante o Congresso Técnico, a CBF reforçou as normas para inscrições de jogadores:
- Inscrição de até 50 atletas até 4 de setembro. Desses, oito podem ser substituídos até 25 de setembro;
- Exceção doméstica para registros de atletas que tenham disputado estaduais: válida de 4 a 27 de março;
- Segunda janela: de 20 de julho a 11 de setembro. A primeira ocorreu de 5 de janeiro a 3 de março;
- Um jogador só poderá defender até dois clubes na mesma Série C;
- Após o início da competição, um atleta só pode ser inscrito por outro clube se tiver atuado em no máximo 12 partidas pelo time anterior;
- Cada equipe poderá registrar até cinco atletas que já tenham atuado na Série C por outros clubes; máximo de três vindos da mesma equipe;
Logística e arbitragem
A CBF manterá o custeio das despesas de logística para os clubes visitantes, incluindo transporte, hospedagem e alimentação para 32 pessoas, além dos gastos com arbitragem e exames antidoping.
O VAR será utilizado a partir da segunda fase, seguindo o modelo dos últimos anos.
Jogos do Ypiranga na primeira fase da Série C 2026
1ª rodada – 04 a 06/04
- Ypiranga x Figueirense
2ª rodada – 11 a 13/04
- Itabaiana x Ypiranga
3ª rodada – 18 a 20/04
- Ypiranga x Anápolis
4ª rodada – 25 a 27/04
- Caxias x Ypiranga
5ª rodada – 02 a 04/05
- Ypiranga x Ituano
6ª rodada – 09 a 11/05
- Brusque x Ypiranga
7ª rodada – 16 a 18/05
- Ypiranga x Maringá
8ª rodada – 23 a 25/05
- Volta Redonda x Ypiranga
9ª rodada – 30/05 a 01/06
- Inter de Limeira x Ypiranga
10ª rodada – 13 a 15/06
- Ypiranga x Botafogo-PB
11ª rodada – 20 a 22/06
- Santa Cruz x Ypiranga
12ª rodada – 27 a 29/06
- Ypiranga x Confiança
13ª rodada – 04 a 06/07
- Ypiranga x Paysandu
14ª rodada – 11 a 13/07
- Maranhão x Ypiranga
15ª rodada – 25 a 27/07
- Ypiranga x Barra-SC
16ª rodada – 08 a 10/08
- Ypiranga x Floresta
17ª rodada – 15 a 17/08
- Guarani x Ypiranga
18ª rodada – 22 a 24/08
- Ypiranga x Ferroviária
19ª rodada – 30/08
- Amazonas x Ypiranga