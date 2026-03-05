Despedida do formato: Ypiranga conhece detalhes da última Série C com 20 clubes

Ypiranga terá 10 jogos em casa e nove fora. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, na quarta-feira (4), em sua sede no Rio de Janeiro, o Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro da Série C de 2026. O encontro reuniu representantes dos 20 clubes participantes e definiu as diretrizes esportivas, administrativas e logísticas da competição.

O Ypiranga foi representado pelo seu executivo de futebol, Tales Manhabosco, que acompanhou de perto a apresentação das novidades.

Estreia confirmada no Colosso da Lagoa

O Canarinho já sabe qual será seu primeiro desafio: a estreia está prevista para ocorrer entre os dias 4 e 6 de abril, no Estádio Colosso da Lagoa, diante do Figueirense. A tabela detalhada, com datas e horários, será divulgada em breve pela entidade.

Último ano do formato com 20 clubes

A edição de 2026 marcará o fim da Série C com 20 participantes. A CBF confirmou que a competição passará a ter 24 equipes em 2027 e 28 a partir de 2028, ampliando o calendário e o número de jogos.

Além disso, o campeão garantirá vaga direta na Terceira Fase da Copa do Brasil de 2027, enquanto os dois últimos colocados da primeira fase serão rebaixados para a Série D.

Transmissões e calendário

A Série C 2026 será exibida por Band, SportyNet e Canal do Benja. A competição acontecerá de 5 de abril a 25 de outubro, distribuída em 27 datas, todas nos finais de semana, somando 216 jogos.

A primeira fase terá 19 rodadas, em turno único. Os oito melhores avançam para a segunda fase, que será dividida em dois grupos de quatro. Os dois primeiros de cada grupo conquistarão o acesso para a Série B de 2027. Os líderes das chaves decidirão o título.

Regras de registro e inscrições de atletas

Durante o Congresso Técnico, a CBF reforçou as normas para inscrições de jogadores:

Inscrição de até 50 atletas até 4 de setembro . Desses, oito podem ser substituídos até 25 de setembro;

até . Desses, até 25 de setembro; Exceção doméstica para registros de atletas que tenham disputado estaduais: válida de 4 a 27 de março;

para registros de atletas que tenham disputado estaduais: válida de Segunda janela : de 20 de julho a 11 de setembro. A primeira ocorreu de 5 de janeiro a 3 de março;

: de 20 de julho a 11 de setembro. A primeira ocorreu de 5 de janeiro a 3 de março; Um jogador só poderá defender até dois clubes na mesma Série C;

na mesma Série C; Após o início da competição, um atleta só pode ser inscrito por outro clube se tiver atuado em no máximo 12 partidas pelo time anterior;

pelo time anterior; Cada equipe poderá registrar até cinco atletas que já tenham atuado na Série C por outros clubes; máximo de três vindos da mesma equipe;

Logística e arbitragem

A CBF manterá o custeio das despesas de logística para os clubes visitantes, incluindo transporte, hospedagem e alimentação para 32 pessoas, além dos gastos com arbitragem e exames antidoping.

O VAR será utilizado a partir da segunda fase, seguindo o modelo dos últimos anos.

Jogos do Ypiranga na primeira fase da Série C 2026

1ª rodada – 04 a 06/04

Ypiranga x Figueirense

2ª rodada – 11 a 13/04

Itabaiana x Ypiranga

3ª rodada – 18 a 20/04

Ypiranga x Anápolis

4ª rodada – 25 a 27/04

Caxias x Ypiranga

5ª rodada – 02 a 04/05

Ypiranga x Ituano

6ª rodada – 09 a 11/05

Brusque x Ypiranga

7ª rodada – 16 a 18/05

Ypiranga x Maringá

8ª rodada – 23 a 25/05

Volta Redonda x Ypiranga

9ª rodada – 30/05 a 01/06

Inter de Limeira x Ypiranga

10ª rodada – 13 a 15/06

Ypiranga x Botafogo-PB

11ª rodada – 20 a 22/06

Santa Cruz x Ypiranga

12ª rodada – 27 a 29/06

Ypiranga x Confiança

13ª rodada – 04 a 06/07

Ypiranga x Paysandu

14ª rodada – 11 a 13/07

Maranhão x Ypiranga

15ª rodada – 25 a 27/07

Ypiranga x Barra-SC

16ª rodada – 08 a 10/08

Ypiranga x Floresta

17ª rodada – 15 a 17/08

Guarani x Ypiranga

18ª rodada – 22 a 24/08

Ypiranga x Ferroviária

19ª rodada – 30/08