De olho em mais R$ 1 milhão, Ypiranga encara Athletic-MG por vaga na próxima fase da Copa do Brasil

Canarinho eliminou o Ji-Paraná na segunda fase. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga já sabe quem enfrentará na terceira fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (4), o Athletic-MG garantiu sua classificação ao superar o Rio Branco-ES nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Nas cobranças, a equipe mineira venceu por 6 a 5 e avançou para encarar o Canarinho.

De acordo com a tabela divulgada pela CBF, o confronto entre Athletic e Ypiranga ocorreria no meio da próxima semana, entre 11 e 12 de março. A entidade deve confirmar oficialmente a data, horário e local da partida até esta sexta-feira (6). Pelo regulamento e conforme definido no sorteio da fase anterior, o Canarinho disputará o jogo como visitante, em Minas Gerais.