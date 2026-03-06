CBF confirma data e local de Athletic-MG x Ypiranga pela terceira fase da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta sexta (6) a data, o horário e o local do confronto entre Ypiranga e Athletic pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida será disputada quarta (11), às 19h30min, na Arena Sicredi, em São João del-Rei.
O Canarinho chega ao duelo depois de eliminar o Ji-Paraná, com vitória por 2 a 0 na fase anterior. Já o Athletic garantiu a classificação de maneira dramática: depois de empatar em 1 a 1 com o Rio Branco no tempo normal, venceu por 6 a 5 nos pênaltis, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
Assim como nas etapas iniciais, a terceira fase mantém o formato de jogo único. Quem vencer avança e garante vaga para enfrentar Sport ou Anápolis. A partida está marcada para quinta-feira (12), às 21h30min, na Arena de Pernambuco, em Recife.