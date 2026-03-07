Esportes

É campeão!
Notícia

Atacante celebra título inédito do São Luiz e destaca força do grupo: “Merece pra caramba”

Rubro conquistou a taça do Troféu Farroupilha sobre o Novo Hamburgo, nesta sexta-feira

Caroline Dolina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS