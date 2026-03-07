Atacante celebra título inédito do São Luiz e destaca força do grupo: “Merece pra caramba”

Felipe Rangel marcou o único gol do Rubro na partida. Vini Saraiva / São Luiz, Divulgação

Autor do gol do São Luiz no empate em 1 a 1 com o Novo Hamburgo, Felipe Rangel teve papel decisivo na conquista do título inédito do Troféu Farroupilha pelo clube. Vice-campeão na edição passada, quando o Rubro perdeu a final para o Ypiranga, o atacante comemorou o feito histórico alcançado nesta sexta-feira (6) no Estádio do Vale.

Além da taça, o São Luiz fechou a competição em quinta colocação geral, garantindo vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil de 2027.

Após a partida, Rangel falou sobre o significado da conquista, os desafios enfrentados pelo elenco ao longo da temporada e reforçou o mérito do grupo.

— Infelizmente a gente acabou caindo para o Internacional nas quartas de final do Gauchão. Não era isso que se esperava aqui no São Luiz, pelo grupo que a gente tem. Mas a gente focou no Troféu Farroupilha. Então, esse grupo merece pra caramba — disse o atacante.

O gol marcado diante do Novo Hamburgo foi especial, mas para Rangel, o impacto da conquista vai muito além da bola na rede.

— Como eu falei antes, cada jogador vai deixar registrado no Esporte Clube São Luiz isso aqui. É um título muito importante para todos nós — afirmou.

Motivação para a Série D

Agora o São Luiz volta suas atenções para a Série D do Brasileirão, que será o único compromisso do clube na sequência da temporada. Para Felipe Rangel, o título aumenta a confiança e fortalece a mentalidade do grupo para o próximo desafio.

— Agora vem aí a Série D também do Campeonato Brasileiro. É uma motivação enorme. Esse título mostra a força do nosso elenco — avaliou.

O atacante, no entanto, reconheceu que o futuro ainda é incerto em relação à manutenção do elenco atual.