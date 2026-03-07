Atacante celebra título inédito do São Luiz e destaca força do grupo: “Merece pra caramba”

Autor do gol do São Luiz no empate em 1 a 1 com o Novo Hamburgo, Felipe Rangel teve papel decisivo na conquista do título inédito do Troféu Farroupilha pelo clube. Vice-campeão na edição passada, quando o Rubro perdeu a final para o Ypiranga, o atacante comemorou o feito histórico alcançado nesta sexta-feira (6) no Estádio do Vale.
Além da taça, o São Luiz fechou a competição em quinta colocação geral, garantindo vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil de 2027.
Após a partida, Rangel falou sobre o significado da conquista, os desafios enfrentados pelo elenco ao longo da temporada e reforçou o mérito do grupo.
— Infelizmente a gente acabou caindo para o Internacional nas quartas de final do Gauchão. Não era isso que se esperava aqui no São Luiz, pelo grupo que a gente tem. Mas a gente focou no Troféu Farroupilha. Então, esse grupo merece pra caramba — disse o atacante.
O gol marcado diante do Novo Hamburgo foi especial, mas para Rangel, o impacto da conquista vai muito além da bola na rede.
— Como eu falei antes, cada jogador vai deixar registrado no Esporte Clube São Luiz isso aqui. É um título muito importante para todos nós — afirmou.
Motivação para a Série D
Agora o São Luiz volta suas atenções para a Série D do Brasileirão, que será o único compromisso do clube na sequência da temporada. Para Felipe Rangel, o título aumenta a confiança e fortalece a mentalidade do grupo para o próximo desafio.
— Agora vem aí a Série D também do Campeonato Brasileiro. É uma motivação enorme. Esse título mostra a força do nosso elenco — avaliou.
O atacante, no entanto, reconheceu que o futuro ainda é incerto em relação à manutenção do elenco atual.
— A gente não sabe quem vai ficar e quem vai sair. O futebol é muito dinâmico. A gente não sabe o planejamento de cada jogador. Mas, se ficar esse grupo pode ter certeza que a gente vai bater lá nas cabeças de novo — completou.