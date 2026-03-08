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As pioneiras do futebol gaúcho: a torcida feminina que nasceu em 1924 e ajudou a fundar um clube

Décadas antes das organizadas modernas, torcedoras do Ypiranga mostraram que o futebol nunca foi exclusividade masculina

Caroline Dolina

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