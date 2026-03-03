Antes do encerramento do Gauchão, São Luiz registra sexta baixa no elenco

Defensor não atuou em nenhuma partida do Gauchão. São Luiz, Divulgação

O São Luiz comunicou nesta terça-feira (3) a saída do zagueiro Jeder, que não faz mais parte do elenco. O comunicado foi feito em meio à preparação para a decisão do Troféu Farroupilha, na próxima sexta-feira (6).

O defensor, contratado para a temporada, não chegou a atuar em nenhuma partida do Gauchão e não estava nos planos da comissão técnica. Por isso, clube e atleta optaram por antecipar o encerramento do contrato.

A movimentação representa a sexta baixa do elenco desde o início do ano. Antes de Jeder, já haviam deixado o São Luiz os jogadores Da Silva, João Pedro, Diego, Weverson e DG.

A saída não interfere na formação titular do técnico Paulo Henrique Marques, já que o zagueiro não vinha sendo utilizado, e o foco do clube segue totalmente voltado para a decisão do Troféu Farroupilha. No confronto de ida da final, disputado no Estádio 19 de Outubro, o São Luiz venceu o Novo Hamburgo por 1 a 0, largando em vantagem na briga pelo título.

A partida de volta acontece na sexta-feira (6), às 20h, no Estádio do Vale. O Rubro joga por um empate para levantar a taça e conquistar a vaga na Copa do Brasil de 2027.