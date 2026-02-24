Ypiranga tenta superar defesa imbatível do Ji‑Paraná para avançar na Copa do Brasil

Elenco finaliza a preparação para o confronto na tarde desta terça-feira (24). Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga faz nesta quarta-feira (25), às 20h, no Colosso da Lagoa, sua estreia na segunda fase da Copa do Brasil, quando enfrenta o Ji‑Paraná, equipe que chega embalada por uma campanha irretocável na temporada. O Canarinho avançou diretamente à segunda fase por figurar entre os melhores ranqueados da CBF.

O Ji‑Paraná desembarca em Erechim invicto, sustentando uma das melhores arrancadas de sua história recente. Em nove jogos em 2026, o time soma oito vitórias e um empate, com 12 gols marcados e nenhum sofrido, solidez defensiva que se tornou a marca da equipe rondoniense.

Na primeira fase da Copa do Brasil, o Jipa eliminou o Pantanal‑MS com vitória por 2 a 0. Agora, tenta levar esse embalo para o Colosso da Lagoa em duelo único: quem vencer avança, e o empate leva a decisão para os pênaltis.

Estudo do adversário e estratégia

O técnico Raul Cabral destacou o trabalho de análise sobre o adversário, que já vinha sendo feito antes mesmo da partida contra o Inter, pelas semifinais do Gauchão. O comandante reconheceu o grande momento dos rondonienses.

— O Ji‑Paraná é uma equipe que está invicta na temporada, não sofreu gols ainda. Então a gente vê que tem um sistema defensivo bem sólido. É um time que tem bons valores ofensivos também, principalmente no aspecto da transição deles. A gente está estudando a equipe em cima disso, está traçando uma estratégia específica — destacou.

Com dois treinamentos finais antes do confronto, o treinador quer elevar a organização e a efetividade do time.

— Nós vamos ter dois treinamentos para preparar bem a equipe, para que a gente tenha um nível de organização e efetividade maior do que teve nas últimas partidas — frisou.

Apesar da força ofensiva do adversário e da solidez defensiva que o Ypiranga precisará quebrar, Cabral garante que o Canarinho não entrará apenas para se defender.

— A gente precisa manter um equilíbrio defensivo, mas necessitamos de uma ofensividade, de volume de oportunidades criadas para que a gente consiga efetivamente o resultado positivo, que é o que nos garante a classificação para a terceira fase — avaliou.

Dúvidas no elenco

O técnico Raul Cabral lida com três incertezas importantes para a estreia na Copa do Brasil. A principal delas é o goleiro Zé Carlos, que ainda não tem presença garantida após a lesão sofrida no primeiro jogo contra o Inter.