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Duelo decisivo
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Ypiranga tenta superar defesa imbatível do Ji‑Paraná para avançar na Copa do Brasil

Canarinho estreia na segunda fase encarando um adversário que ainda não sofreu gols em 2026

Caroline Dolina

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