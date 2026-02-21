Ypiranga é novamente goleado pelo Inter e se despede do Gauchão

O Ypiranga não conseguiu reverter a desvantagem do jogo de ida e acabou derrotado pelo Inter por 4 a 0 neste sábado (21), no Beira-Rio, pela volta das semifinais do Gauchão 2026. Com o placar agregado de 7 a 0, o Canarinho encerra sua participação no Estadual na quarta colocação, garantindo, porém, uma vaga na Copa do Brasil de 2027.
O time de Erechim volta a campo na próxima quarta-feira (25), às 20h, quando enfrenta o Ji-Paraná pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida será disputada no Estádio Colosso da Lagoa.
Goleiro do Ypiranga evitou o pior no primeiro tempo
O Ypiranga, precisando reverter a vantagem construída pelo Inter no jogo de ida, tentou pressionar logo nos primeiros minutos. Aos 6, Felipe Ferreira colocou a bola na área. Walce cabeceou, Rochet desviou e a bola explodiu no travessão. Na sobra, Cleiton testou novamente e acertou o travessão outra vez.
Na sequência, o Canarinho sentiu o contragolpe e viu o Inter abrir o placar, tornando a missão ainda mais difícil. Aos 7 minutos, Borré recebeu pelo lado direito da área um passe de Alan Patrick e deu uma cavadinha para fazer 1 a 0 para o Colorado. Cleiton ainda tentou tirar em cima da linha, mas a bola bateu na trave e entrou.
Aos 11 minutos, João Victor puxou um contra-ataque e acionou Borré pela direita. O centroavante cruzou para Bruno Gomes chegar batendo, mas Gabriel fez uma bela defesa e evitou o segundo gol colorado. Quatro minutos depois, Allex ficou com a sobra após cobrança de escanteio aberta. O camisa 31 arriscou de primeira, e Gabriel voou para espalmar.
O Inter seguiu pressionando, mas Gabriel, estreando pelo Ypiranga, estava em noite inspirada. Aos 21, Alan Patrick recebeu na entrada da área e encontrou Bernabei livre. O lateral bateu cruzado, e o goleiro espalmou no canto. Aos 24, Borré saiu na frente do goleiro na entrada da área e bateu firme, mas Gabriel impediu mais uma finalização perigosa.
Aos 30 minutos, João Victor recebeu de Alan Patrick dentro da área e finalizou colocado, mas Gabriel brilhou de novo. No lance seguinte, mais perigo para o Ypiranga: Bernabei driblou dentro da área e finalizou com liberdade, mas o goleiro espalmou mais uma vez. No rebote, Ronaldo bateu por cima e desperdiçou uma chance clara.
Aos 41 minutos, o Inter recuperou a bola na área com Bruno Gomes, que recuou para João Victor. O jovem protegeu e ajeitou para Ronaldo, que soltou a bomba e obrigou Gabriel a outra boa defesa.
Nos acréscimos, o Ypiranga teve a oportunidade de empatar, mas desperdiçou a segunda chance clara da equipe no jogo. Aos 46, Danielzinho levantou na área. Igor Silva dominou quase na linha de fundo e cruzou. Bruno Gomes desviou para trás e acertou o travessão. No rebote, William Gomes finalizou e a bola bateu na trave novamente.
Goleada
No retorno para o segundo tempo, o Canarinho até tentou resistir ao avanço colorado, que ocupava o campo ofensivo com intensidade. Faltava, porém, tranquilidade para manter a bola e articular jogadas que aliviassem a pressão. Diante disso, o time de Raul Cabral passou a se resguardar como podia, buscando apenas evitar um prejuízo maior. A tentativa, no entanto, não surtiu efeito.
Aos 22 minutos, Alan Patrick dominou na meia-esquerda e cruzou para Vitinho, que apareceu na pequena área, às costas da zaga, para ampliar para o Inter. A arbitragem marcou impedimento, mas após revisão no VAR, o gol foi confirmado: 2 a 0.
O Colorado marcou o terceiro gol aos 26 minutos. O Inter recuperou a bola no campo de defesa e arrancou com Bernabei. O lateral tentou o passe, que desviou nas costas de Borré, mas a equipe colorada pressionou e recuperou novamente com o colombiano. Na sequência, Vitinho recebeu na intermediária, avançou e finalizou de fora da área para ampliar: 3 a 0.
Aos 35 minutos, o sistema defensivo do Ypiranga falhou e o Inter marcou o quarto gol. Allex tentou um passe pelo centro do ataque, mas a defesa se atrapalhou, ninguém conseguiu fazer o corte e Alerrandro, atento, aproveitou a sobra. Ele passou pelo goleiro e finalizou para decretar a goleada: 4 a 0.
Inter x Ypiranga — Semifinal do Gauchão 2026 — 21/2/2026
Inter: Rochet; Aguirre, Félix Torres (Mercado, 27/2º), Juninho e Bernabéi (Alan Rodriguez, 36/2º); Ronaldo, Bruno Gomes (Villagra, 16/2º), Allex e Alan Patrick (Alerrandro, 27/2º); João Victor (Vitinho, 16/2º) e Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.
Ypiranga: Gabriel Werne; Cleiton, Walce (Adilson Júnior, 16/2º), William Gomes e Nicolas; Igor Silva e Dionísio (Ramon Vinícius, 13/2º); Lucas Ramos (Reinaldo, 31/2º), Felipe Ferreira (Marcelinho, 31/2º) e Danielzinho; Gustavo Simões (Renan Gorne, 13/2º). Técnico: Raul Cabral.
Gols: Borré, Vitinho (2) e Alerrandro (I)
Cartão amarelo: Adilson Júnior (Y)