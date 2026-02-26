Ypiranga derruba invencibilidade do Ji-Paraná e avança à terceira fase da Copa do Brasil

O Ypiranga venceu o Ji-Paraná por 2 a 0, sem perigos, na noite desta quarta-feira (25), no Estádio Colosso da Lagoa, e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. Ainda no primeiro tempo, o centroavante Renan Gorne balançou a rede em duas oportunidades e garantiu o triunfo do Canarinho, quebrando a invencibilidade defensiva do time rondoniense, que não havia sido vazado em nove partidas nesta temporada.
Na próxima fase, o Canarinho vai enfrentar o vencedor do confronto entre Rio Branco e Athletic-MG. As equipes se enfrentam no dia 4 de março, às 20h, no Espírito Santo.
Centroavante goleador
O Ji‑Paraná iniciou a partida tentando ocupar mais o campo ofensivo, e encontrava espaços para construir jogadas, especialmente em transições rápidas. A melhor oportunidade da equipe rondoniense surgiu aos 13 minutos, em um contra‑ataque bem articulado. Lelo avançou pelo meio e, na entrada da área, arriscou um chute cruzado, que passou muito perto da trave.
O Ypiranga, porém, mostrou eficiência sempre que conseguiu chegar ao ataque. Aos 17 minutos, após jogada trabalhada pelo lado esquerdo, Ramon Vinícius tentou a finalização, mas a defesa afastou mal. Atento, Renan Gorne aproveitou o rebote dentro da pequena área e bateu firme para abrir o placar: 1 a 0 para o Canarinho. Esse foi o primeiro sofrido pelo Ji‑Paraná na temporada, visto que a equipe vinha de nove jogos sem ser vazada.
Após sair na frente, o Ypiranga passou a controlar melhor as ações ofensivas. Aos 30 minutos, novamente pela esquerda, o ataque verde‑amarelo envolveu a defesa adversária. Renan Gorne recebeu na entrada da área e soltou uma pancada precisa, no ângulo esquerdo do goleiro Evandro, sem chances de defesa, ampliando o marcador: 2 a 0.
Nos minutos finais do primeiro tempo, o time de Erechim adotou uma postura mais compacta, fechando os espaços e administrando a vantagem. O Ji‑Paraná passou a ter maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar a marcação e pouco ameaçou o goleiro Gabriel, esbarrando na boa organização defensiva do Canarinho.
Depois do intervalo, o Ypiranga manteve o maior volume de jogo e passou a pressionar ainda mais o adversário. Aos 14 minutos, Danielzinho fez boa infiltração e serviu Estêvão que, frente a frente com o goleiro Evandro, finalizou para fora e desperdiçou a chance de ampliar o marcador para o Canarinho.
Na sequência, a equipe gaúcha seguiu controlando as ações, trocando passes com tranquilidade e neutralizando as investidas do Ji-Paraná, que até tentava avançar ao ataque, mas esbarrava na solidez defensiva do Ypiranga e pouco ameaçava o gol verde e amarelo.
Nos acréscimos, Aisley recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso, deixando o Ji-Paraná com um jogador a menos em campo. Bem postado defensivamente, o Canarinho manteve a solidez na marcação e confirmou a vitória e a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil: 2 a 0.
Ypiranga x Ji-Paraná — Segunda fase da Copa do Brasil — 25/2/2026
Ypiranga: Gabriel; Cleiton, Walce, Willian Gomes e Nicolas (Dudu, 32/2º); Igor Silva (Dionísio, 21/2º) e Ramon; Estêvão (Lucas Ramos, 21/2º) , Danielzinho e Felipe Ferreira (Marcelinho, 13/2º); Renan Gorne (Gustavo Simões 21/2º). Técnico: Raul Cabral.
Ji‑Paraná: Evandro; Zeca (Arthur Querobino, intervalo), Wembley, Isaias Oliveira e Lelo (Ikson, intervalo); Marquinho (João Lucas, 13/2º), Aisley, Weverton Foguão e Pedro Henrique (Wallace, 24/2º); Palacios (Luan, 28/2º) e Patrick. Técnico: Bruno Monteiro.
Gols: Renan Gorne (2)
Cartões amarelos: Dionísio (Y), Lelo, Aisley (J)
Cartão vermelho: Aisley (J)