Ypiranga conhece o caminho da primeira fase da Série C do Brasileirão

Ypiranga terá 10 jogos em casa e nove fora. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta segunda-feira (23) a tabela básica da Série C de 2026. O Ypiranga já sabe o caminho que terá pela frente na competição nacional, que começa no início de abril.

O Canarinho fará sua estreia entre os dias 4 e 6 de abril, no Estádio Colosso da Lagoa, diante do Figueirense. Será o primeiro compromisso da equipe comandada por Raul Cabral diante de seu torcedor na busca pelo acesso inédito à Série B.

Formato da competição

A primeira fase seguirá o modelo em turno único:

20 clubes , todos contra todos;

, todos contra todos; 8 avançam para a segunda fase;

para a segunda fase; A fase de quadrangulares será disputada entre 5 de setembro e 12 de outubro ;

; Quatro clubes garantem acesso à Série B de 2027 (os dois melhores de cada quadrangular);

garantem acesso à Série B de 2027 (os dois melhores de cada quadrangular); A competição se encerra no dia 25 de outubro.

Nesta temporada, apenas dois clubes serão rebaixados para a Série D, e seis equipes virão da quarta divisão para ampliar a Série C de 2027 para 24 participantes, ainda em turno único.

Em 2028, a Série C passará por nova reformulação: terá 28 clubes, divididos em dois grupos de 14, alterando significativamente o calendário e a dinâmica da competição.

Jogos do Ypiranga na primeira fase da Série C 2026

1ª rodada – 04 a 06/04

Ypiranga x Figueirense

2ª rodada – 11 a 13/04

Itabaiana x Ypiranga

3ª rodada – 18 a 20/04

Ypiranga x Anápolis

4ª rodada – 25 a 27/04

Caxias x Ypiranga

5ª rodada – 02 a 04/05

Ypiranga x Ituano

6ª rodada – 09 a 11/05

Brusque x Ypiranga

7ª rodada – 16 a 18/05

Ypiranga x Maringá

8ª rodada – 23 a 25/05

Volta Redonda x Ypiranga

9ª rodada – 30/05 a 01/06

Inter de Limeira x Ypiranga

10ª rodada – 13 a 15/06

Ypiranga x Botafogo-PB

11ª rodada – 20 a 22/06

Santa Cruz x Ypiranga

12ª rodada – 27 a 29/06

Ypiranga x Confiança

13ª rodada – 04 a 06/07

Ypiranga x Paysandu

14ª rodada – 11 a 13/07

Maranhão x Ypiranga

15ª rodada – 25 a 27/07

Ypiranga x Barra-SC

16ª rodada – 08 a 10/08

Ypiranga x Floresta

17ª rodada – 15 a 17/08

Guarani x Ypiranga

18ª rodada – 22 a 24/08

Ypiranga x Ferroviária

19ª rodada – 30/08