Ypiranga conhece o caminho da primeira fase da Série C do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta segunda-feira (23) a tabela básica da Série C de 2026. O Ypiranga já sabe o caminho que terá pela frente na competição nacional, que começa no início de abril.
O Canarinho fará sua estreia entre os dias 4 e 6 de abril, no Estádio Colosso da Lagoa, diante do Figueirense. Será o primeiro compromisso da equipe comandada por Raul Cabral diante de seu torcedor na busca pelo acesso inédito à Série B.
Formato da competição
A primeira fase seguirá o modelo em turno único:
- 20 clubes, todos contra todos;
- 8 avançam para a segunda fase;
- A fase de quadrangulares será disputada entre 5 de setembro e 12 de outubro;
- Quatro clubes garantem acesso à Série B de 2027 (os dois melhores de cada quadrangular);
- A competição se encerra no dia 25 de outubro.
Nesta temporada, apenas dois clubes serão rebaixados para a Série D, e seis equipes virão da quarta divisão para ampliar a Série C de 2027 para 24 participantes, ainda em turno único.
Em 2028, a Série C passará por nova reformulação: terá 28 clubes, divididos em dois grupos de 14, alterando significativamente o calendário e a dinâmica da competição.
Jogos do Ypiranga na primeira fase da Série C 2026
1ª rodada – 04 a 06/04
- Ypiranga x Figueirense
2ª rodada – 11 a 13/04
- Itabaiana x Ypiranga
3ª rodada – 18 a 20/04
- Ypiranga x Anápolis
4ª rodada – 25 a 27/04
- Caxias x Ypiranga
5ª rodada – 02 a 04/05
- Ypiranga x Ituano
6ª rodada – 09 a 11/05
- Brusque x Ypiranga
7ª rodada – 16 a 18/05
- Ypiranga x Maringá
8ª rodada – 23 a 25/05
- Volta Redonda x Ypiranga
9ª rodada – 30/05 a 01/06
- Inter de Limeira x Ypiranga
10ª rodada – 13 a 15/06
- Ypiranga x Botafogo-PB
11ª rodada – 20 a 22/06
- Santa Cruz x Ypiranga
12ª rodada – 27 a 29/06
- Ypiranga x Confiança
13ª rodada – 04 a 06/07
- Ypiranga x Paysandu
14ª rodada – 11 a 13/07
- Maranhão x Ypiranga
15ª rodada – 25 a 27/07
- Ypiranga x Barra-SC
16ª rodada – 08 a 10/08
- Ypiranga x Floresta
17ª rodada – 15 a 17/08
- Guarani x Ypiranga
18ª rodada – 22 a 24/08
- Ypiranga x Ferroviária
19ª rodada – 30/08
- Amazonas x Ypiranga