Esportes

Queda na semi do Gauchão
Notícia

Técnico do Ypiranga admite frustração após goleada para o Inter: "Não podíamos repetir os erros"

Raul Cabral lamentou gol cedo novamente, mas destacou que o time cumpriu os objetivos dentro da competição

Caroline Dolina

Enviar emailVer perfil

Guilherme Canal

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS