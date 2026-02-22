Técnico do Ypiranga admite frustração após goleada para o Inter: "Não podíamos repetir os erros"

Canarinho chegou à terceira semifinal do Gauchão em 101 anos de história. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga voltou a ser superado pelo Inter neste sábado (21) e acabou eliminado do Gauchão 2026 após a derrota por 4 a 0 no Beira-Rio, que fechou o confronto semifinal em 7 a 0 no agregado. Depois da partida, o técnico Raul Cabral admitiu frustração com a atuação da equipe, especialmente por ver o time repetir erros do jogo de ida, quando também sofreu um gol logo nos primeiros minutos.

Segundo o treinador, a ideia era evitar justamente o cenário que acabou se confirmando. Ele explicou que sofrer cedo novamente comprometeu o plano de jogo e ampliou a vantagem já confortável dos colorados.

— A gente não esperava repetir o erro da partida de ida. Lá atrás, tomamos um gol muito cedo e isso já dificultou bastante. Hoje aconteceu novamente, e quando isso acontece contra uma equipe como o Inter, que já tinha uma vantagem grande, fica ainda mais complicado — frisou.

Raul Cabral também fez uma avaliação da campanha e reafirmou que o objetivo traçado no início da temporada foi atingido, apesar da eliminação.

— Aquilo que a gente havia previsto, conseguimos cumprir: garantir vaga na Copa do Brasil da temporada que vem e chegar às semifinais da competição. Sabíamos que enfrentar Grêmio ou Inter é sempre muito difícil. A nossa ideia era fazer um jogo melhor em casa para tentar trazer um resultado diferente para hoje — disse.

O treinador destacou que o time até teve oportunidades de abrir o placar, mas lamentou a falta de sorte nas três finalizações que pararam no travessão ainda no primeiro tempo.

— Para esse segundo jogo, a nossa proposta era tentar sair na frente. Tivemos essas oportunidades, faltou um pouquinho de sorte naquelas bolas que acabaram batendo na trave. Depois do segundo gol, acho que a equipe sentiu bastante a desvantagem, que já era grande — completou.