Sob pressão e contra o relógio, Raul Cabral tenta reconstruir o Ypiranga para enfrentar o Inter no Beira-Rio

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Canarinho encara o Colorado neste sábado, na partida de volta das semifinais do Gauchão

Caroline Dolina

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