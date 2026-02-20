Sob pressão e contra o relógio, Raul Cabral tenta reconstruir o Ypiranga para enfrentar o Inter no Beira-Rio

Raul Cabral comandou o último trabalho na manhã desta sexta-feira (20). Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

Com uma missão complicada pela frente, o Ypiranga encerrou nesta sexta-feira (20) a preparação para o confronto decisivo contra o Inter, neste sábado (21), às 18h30min, no Beira-Rio, pela partida de volta das semifinais do Gauchão 2026.

Após a derrota por 3 a 0 na ida, em Erechim, o time precisa marcar três gols para levar a disputa aos pênaltis ou quatro para avançar no tempo normal.

Ao longo da semana, o técnico Raul Cabral comandou atividades voltadas à correção de falhas identificadas no confronto anterior e à busca de maior efetividade ofensiva, sem abrir mão do equilíbrio defensivo, preocupação constante diante da qualidade do adversário.

Análise detalhada da derrota e ajustes necessários

Raul explica que a semana começou com um estudo minucioso da partida no Colosso da Lagoa. Segundo ele, a equipe identificou momentos em que poderia ter sido mais incisiva no ataque e mais sólida defensivamente.

— Analisamos minuciosamente o primeiro jogo, identificando oportunidades de criar jogadas com potencial de efetividade. Contudo, faltou precisão na finalização, seja no último passe ou na conclusão das jogadas — destacou.

O treinador reforçou que, diante do Inter, os erros custam caro.

— É fundamental aproveitar as chances que forem criadas, pois reconhecemos que, diante de uma equipe da grandeza do Internacional, a margem de erro é mínima — frisou.

Além das questões técnicas e táticas, Raul também frisou a necessidade de maior estabilidade emocional, especialmente após o segundo gol sofrido no jogo de ida.

— A reação após o segundo gol sofrido evidenciou a necessidade de maior equilíbrio emocional para manter a competitividade. Trabalhamos muito esse aspecto durante a semana — disse.

Equilíbrio tático como chave para a reação

Mesmo com a necessidade de marcar ao menos três gols, o treinador comentou que o elenco não pode simplesmente se lançar ao ataque. Raul destaca que a estratégia passa por encontrar o momento certo para acelerar o jogo.

— Não podemos adotar uma postura impulsiva contra o Internacional, pois reconhecemos a qualidade da equipe adversária. Para alcançarmos a vitória, é crucial manter o equilíbrio defensivo e saber o momento certo de atacar — comentou.

O treinador lembra que o time teve um bom volume de jogo no primeiro tempo da partida de ida, mas não transformou oportunidades em chances claras. A meta, agora, é repetir o desempenho, mas com mais precisão.

— Precisamos replicar o volume de jogo demonstrado no primeiro tempo da ida, mas com maior precisão nas oportunidades de finalização. Com maior efetividade, podemos sair na frente e reacender a esperança de classificação.

Busca por gols e o trabalho com os atacantes

Um ponto de atenção tem sido o desempenho ofensivo. Até aqui, os atacantes do Ypiranga ainda não marcaram no campeonato. Segundo Raul, a responsabilidade não recai apenas sobre eles: o coletivo precisa funcionar melhor para que as chances apareçam.

— Na última partida, a equipe não conseguiu proporcionar aos atacantes, tanto ao Gustavo no início do jogo quanto ao Renan, condições favoráveis de finalização. Não tivemos a criação necessária para que os atacantes pudessem se destacar — disse.

Por isso, a semana teve foco especial em ajustes ofensivos e na cobrança por evolução.

— Estamos cobrando dos jogadores a necessidade de melhorar seus números. Para isso, precisamos aumentar as chances de finalização, a fim de elevar as possibilidades de marcar gols.

Atacar com inteligência, defender com segurança

Raul deixa claro que o Ypiranga não pode correr riscos excessivos. Embora precise de gols, também não pode oferecer espaços para o contra-ataque colorado, uma das grandes armas do adversário.

— Não podemos nos expor excessivamente contra o Internacional, pois isso abriria espaço para que eles ampliassem a vantagem já existente — frisou.

A estratégia, segundo Cabral, vai passar por escolher os momentos de pressionar e atacar com intensidade.