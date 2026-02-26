São Luiz perde para o Maranhão e se despede da Copa do Brasil

Único gol da partida saiu de uma cobrança de pênalti. Reprodução, Youtube da Federação Gaúcha de Futebol (FGF)

O São Luiz está fora da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (25), o Rubro foi derrotado pelo Maranhão por 1 a 0, no estádio 19 de Outubro, em Ijuí, e deu adeus à competição ainda na segunda fase.

O único gol da partida saiu aos 21 minutos do segundo tempo. Em uma jogada dentro da área, o zagueiro Araújo colocou a mão na bola, recebeu cartão vermelho e acabou expulso. Na cobrança de pênalti, Vagalume assumiu a responsabilidade e bateu com precisão, sem chances de defesa para o goleiro Gabriel Oliveira.

Mesmo com um jogador a menos, o São Luiz tentou reagir. A equipe comandada por Paulo Henrique Marques buscou pressionar nos minutos finais e criou algumas situações ofensivas na tentativa de levar a decisão para os pênaltis. No entanto, faltou efetividade nas conclusões, e o placar permaneceu favorável ao time maranhense até o apito final.