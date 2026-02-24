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Reforço ofensivo
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São Luiz anuncia centroavante para a Copa do Brasil e a Série D

Brandão, de 29 anos, chega ao Rubro para reforçar o ataque e pode estrear contra o Maranhão nesta quarta-feira (25)

Caroline Dolina

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