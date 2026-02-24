São Luiz anuncia centroavante para a Copa do Brasil e a Série D

Jogador já passou pelo Athletic-MG. Athletic Club, Divulgação

O São Luiz oficializou a contratação do centroavante Brandão, de 29 anos, para reforçar a equipe nas disputas da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro Série D. O anúncio chega em meio a uma semana decisiva para o Rubro, que encara o Maranhão nesta quarta-feira (25) pela segunda fase da Copa do Brasil.

Formado nas categorias de base do Caxias, Brandão acumula passagens por diversos clubes do futebol gaúcho, entre eles Aimoré, São Paulo-RS, Passo Fundo, Igrejinha e Glória de Vacaria. Seu último time foi o Rio Branco-ES, pelo qual atuou nesta temporada.

Estreia pode acontecer já nesta quarta-feira

Regularizado a tempo, Brandão poderá fazer sua estreia diante do Maranhão, em partida marcada para 19h, no Estádio 19 de Outubro. O confronto é eliminatório e vale vaga na terceira fase da Copa do Brasil.

A chegada do atacante amplia as opções ofensivas do técnico Paulo Henrique Marques, que perdeu nesta segunda-feira (23) o atacante DG, desligado em comum acordo com o clube.