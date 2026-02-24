Esportes

Em Passo Fundo
Notícia

Prazo de inscrições em edital de R$ 1,5 milhão do Funesporte termina nesta terça-feira

Programa selecionará 103 projetos esportivos, com recursos destinados a atletas, equipes, eventos e iniciativas sociais

GZH Passo Fundo

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