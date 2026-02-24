Prazo de inscrições em edital de R$ 1,5 milhão do Funesporte termina nesta terça-feira

Inscrições devem ser realizadas exclusivamente por e-mail. Michel Sanderi / Divulgação

Encerra nesta terça-feira (24) o prazo de inscrições para o edital do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte (Funesporte) de Passo Fundo. Conforme a prefeitura, serão destinados R$ 1,5 milhão para o financiamento de projetos esportivos ao longo deste ano.

Os recursos do Funesporte têm como objetivo incentivar atletas, equipes, associações e organizadores de eventos que representem Passo Fundo em competições municipais, estaduais, nacionais e internacionais. Os valores poderão ser utilizados para custear despesas como transporte, hospedagem, alimentação, inscrições, aquisição de material esportivo e estrutura necessária para a realização de competições.

O edital da Secretaria de Esportes prevê a seleção de 103 projetos, contemplando diversas frentes, como modalidades coletivas, atletas individuais, projetos sociais, promoção de eventos esportivos e paradesporto.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por e-mail, mediante o envio da documentação exigida para o endereço credenciamento@pmpf.rs.gov.br dentro do prazo estabelecido.