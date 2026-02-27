Onde assistir a São Luiz x Novo Hamburgo pela final do Troféu Farroupilha

São Luiz x Novo Hamburgo: tudo sobre o jogo de ida da final do Troféu Farroupilha. Arte GZH

O jogo entre São Luiz e Novo Hamburgo, pela ida da final do Troféu Farroupilha, será às 19h desta segunda-feira (2). A partida ocorrerá no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí.

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Prováveis escalações para São Luiz x Novo Hamburgo

São Luiz: Gabriel; Grasson, Marcão e Gabriel Santiago; Lucas Hian, Lucas Hulk, Araújo, Tontini (Guilherme Escuro) e Higor; Germano e Felipe Rangel. Técnico: Paulo Henrique Marques.

Novo Hamburgo: Omar; Mantuan, Romércio, Jhonata e Josué; Amaral, Rone e Carlos Maia; Marcos Vinícius, Allison e Luam Parede. Técnico: Rogério Zimmermann.

Arbitragem para São Luiz x Novo Hamburgo

Andressa Hartmann será auxiliada por Maira Mastella Moreira e Estefani Adriati Estrela da Rosa. VAR: Jean Pierre Goncalves Lima.

Onde assistir a São Luiz x Novo Hamburgo