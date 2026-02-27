Onde assistir a São Luiz x Novo Hamburgo pela final do Troféu Farroupilha

O jogo entre São Luiz e Novo Hamburgo, pela ida da final do Troféu Farroupilha, será às 19h desta segunda-feira (2). A partida ocorrerá no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí.
O Rubro chegou à final após eliminar o Caxias nas semifinais. Já a equipe Anilada avançou depois de superar o São José. O vencedor do Troféu Farroupilha terá vaga para disputar a Copa do Brasil em 2027.
Prováveis escalações para São Luiz x Novo Hamburgo
São Luiz: Gabriel; Grasson, Marcão e Gabriel Santiago; Lucas Hian, Lucas Hulk, Araújo, Tontini (Guilherme Escuro) e Higor; Germano e Felipe Rangel. Técnico: Paulo Henrique Marques.
Novo Hamburgo: Omar; Mantuan, Romércio, Jhonata e Josué; Amaral, Rone e Carlos Maia; Marcos Vinícius, Allison e Luam Parede. Técnico: Rogério Zimmermann.
Arbitragem para São Luiz x Novo Hamburgo
Andressa Hartmann será auxiliada por Maira Mastella Moreira e Estefani Adriati Estrela da Rosa. VAR: Jean Pierre Goncalves Lima.
Onde assistir a São Luiz x Novo Hamburgo
A partida será transmitida ao vivo no YouTube de GZH.