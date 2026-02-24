Onde acompanhar a Ypiranga x Ji-Paraná pela Copa do Brasil

O jogo entre Ypiranga e Ji-Paraná, pela segunda fase da Copa do Brasil, será às 20h desta quarta-feira (25). A partida será no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.
Enquanto o Canarinho fará sua estreia na competição nacional, o time rondoniense chega ao confronto após eliminar o Pantanal-MS na primeira fase, ao vencer por 2 a 0.
Quem vencer, avança de fase. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.
Prováveis escalações para Ypiranga x Ji-Paraná
Ypiranga: Gabriel (Zé Carlos); Cleiton, Walce (Adilson Júnior), Willian Gomes e Nicolas Schulz; Igor Silva e Dionísio; Felipe Ferreira, Estêvão e Danielzinho; Gustavo Simões. Técnico: Raul Cabral.
Ji-Paraná: Evandro; Zeca, Fugão, Aisley e Isaías; PH, Edinho e Patrick; Marquinhos Bala, Lelo e Palácio. Técnico: Bruno Monteiro
Arbitragem para Ypiranga x Ji-Paraná
Leo Simao Holanda será auxiliado por
Renan Aguiar da Costa e Eleuterio Felipe Marques Junior (trio cearense).
Onde acompanhar a Ypiranga x Ji-Paraná
A partida terá transmissão em imagens pelo YouTube da Federação Gaúcha de Futebol (FGF). O jogo será transmitido a partir deste link.