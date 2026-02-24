Onde acompanhar a São Luiz x Maranhão pela Copa do Brasil

São Luiz x Maranhão: tudo sobre o jogo da segunda fase da Copa do Brasil. Arte GZH

O jogo entre São Luiz e Maranhão, pela segunda fase da Copa do Brasil, será às 19h desta quarta-feira (25). A partida será no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí.

Quem vencer, avança de fase. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Prováveis escalações para São Luiz x Maranhão

São Luiz: Gabriel; Lucas Hian, Marcão, Gabriel Santiago e Higor; Lucas Hulk, Guilherme Escuro, Araújo e Vidmar; Rogério Sena e Felipe Rangel. Técnico: Paulo Henrique Marques.

Maranhão: Jean; Franklin, Lucão, Kevin e Lucas Santos; Raílson, Rosivan; Vander e Jorge Vagalume; Will e Joelson. Técnico: Marcinho Guerreiro.

Arbitragem para São Luiz x Maranhão

Jodis Nascimento de Souza será auxiliado por Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Gustavo Mota Correia (trio carioca).

Onde acompanhar a São Luiz x Maranhão