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Duelo decisivo
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Invicto e sem sofrer gols: como chega o Ji-Paraná para enfrentar o Ypiranga na Copa do Brasil

Time rondoniense vive melhor início de temporada dos últimos anos e tenta levar embalo para o Colosso da Lagoa

Caroline Dolina

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