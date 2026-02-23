Invicto e sem sofrer gols: como chega o Ji-Paraná para enfrentar o Ypiranga na Copa do Brasil

Equipe não perdeu nenhum jogo nesta temporada. Ji-Paraná, Divulgação

O Ji-Paraná desembarca em Erechim com um cartão de visitas poderoso para enfrentar o Ypiranga nesta quarta-feira (25), às 20h. O confronto no Estádio Colosso da Lagoa é válido pela segunda fase da Copa do Brasil.

A equipe rondoniense vive um início de temporada irretocável. Em nove jogos disputados, oito pelo Campeonato Rondoniense e um pela própria Copa do Brasil, o Jipa segue invicto, com oito vitórias e apenas um empate.

A solidez defensiva é um dos pontos mais impressionantes da campanha: o time ainda não foi vazado em 2026. No ataque, mostrou eficiência ao marcar 12 vezes.

A boa fase se reflete na tabela do Estadual. Com 22 pontos, o Ji-Paraná lidera de forma isolada o Campeonato Rondoniense e mostra regularidade mesmo atuando fora de casa. Na Copa do Brasil, a equipe já eliminou o Pantanal-MS na primeira fase, vencendo por 2 a 0.

Técnico jovem, mas com histórico vencedor

Apesar da idade, o técnico Bruno Monteiro, de 34 anos, não está em sua primeira temporada no Ji-Paraná. Esta é a quarta passagem dele pelo clube nos últimos cinco anos.

Bruno acumula campanhas expressivas pelo Jipa:

Em 2020 , levou o time à semifinal do Campeonato Rondoniense e à classificação para a Série D do Brasileiro.

, levou o time e do Brasileiro. Em 2023, comandou o elenco que disputou a Copa do Brasil e terminou o Estadual como vice-campeão.

No ataque, duas peças se destacam. O colombiano Juan Palacios, artilheiro do time na temporada, balançou as redes três vezes em cinco partidas. O meia-atacante Lelo também soma três gols em oito jogos, dividindo a artilharia da equipe.