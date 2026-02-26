“Hoje entregamos o que precisávamos”: técnico do Ypiranga avalia classificação à terceira fase da Copa do Brasil

Time gaúcho vai enfrentar Rio Branco ou Athletic-MG na próxima fase. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga garantiu na noite desta quarta-feira (25) a classificação à terceira fase da Copa do Brasil ao vencer o Ji‑Paraná por 2 a 0, no Colosso da Lagoa. O resultado encerrou a invencibilidade do time de Rondônia, que chegou a Erechim com nove jogos sem derrotas, sendo oito vitórias e um empate, e sem ter sofrido um gol sequer na temporada.

A vitória também marcou a reabilitação individual do centroavante Renan Gorne, autor dos dois gols da partida. Até então, o atacante havia balançado as redes apenas uma vez em 2026, em cobrança de pênalti contra o Inter, ainda pela fase classificatória do Gauchão.

O técnico Raul Cabral avaliou o resultado como “uma atuação sólida, madura e fruto do comprometimento do grupo”, destacando tanto o plano de jogo quanto o lado emocional da equipe após a goleada sofrida para o Inter no fim de semana.

“Um jogo seguro, forte e de imposição”

Em entrevista coletiva, Cabral elogiou a postura do time do início ao fim.

— Foi uma vitória sólida, com a equipe segura, tranquila, que não só marcou dois gols, mas se manteve equilibrada até o final. A gente conseguiu executar bem o que planejou e isso nos dá confiança para a sequência — afirmou o treinador.

O comandante disse que o time conseguiu neutralizar as virtudes do Ji‑Paraná e aproveitar os espaços que o adversário ofereceu, especialmente no setor ofensivo.

— A gente imaginava um jogo com mais campo para atacar. O Renan é forte, rápido, e trabalhamos ele de um jeito um pouco diferente, mais definidor. O primeiro gol mostra isso: ele ataca a área e resolve em um toque — avaliou.

O treinador valorizou ainda a maturidade emocional da equipe após a derrota por 4 a 0 para o Inter, nas semifinais do Gauchão:

— Tomar 4 a 0 foi difícil, mas serviu como motivação. Recuperamos emocionalmente e mostramos maturidade para fazer o jogo que precisávamos hoje.

Planejamento para as próximas duas semanas

Agora, o Ypiranga terá duas semanas livres até enfrentar o vencedor de Rio Branco-ES x Athletic-MG, que jogam no dia 3 de março. O intervalo é visto por Cabral como essencial para o desenvolvimento da equipe, algo que o calendário intenso vinha impedindo.

— Estamos há praticamente 50 dias em competições, com pouquíssimo tempo de treino. Agora teremos um período importante para corrigir, ajustar e estudar o que fizemos até aqui — frisou.

Segundo ele, o foco será aprimorar tanto a organização defensiva quanto os mecanismos ofensivos:

— Vamos aprofundar o audiovisual, estudar as situações do jogo, reforçar conceitos e evoluir. Precisamos ajustar detalhes para apresentar um futebol ainda melhor na próxima fase — disse.

Cabral foi direto ao projetar o que vem pela frente.