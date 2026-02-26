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“Hoje entregamos o que precisávamos”: técnico do Ypiranga avalia classificação à terceira fase da Copa do Brasil

Canarinho eliminou o Ji-Paraná nesta quarta-feira (25) e agora aguarda a definição do próximo adversário na competição

Caroline Dolina

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