Goleiro brilha nos pênaltis, São Luiz vence o Caxias e está na final do Troféu Farroupilha

O São Luiz está na final do Troféu Farroupilha. A equipe de Ijuí, que havia perdido o jogo de ida e entrou em desvantagem no confronto, venceu o Caxias por 1 a 0 no estádio Centenário, neste sábado (21), levando a decisão para os pênaltis. E quem brilhou nas cobranças foi o goleiro Gabriel Oliveira: ele defendeu três de cinco batidas e garantiu a vitória por 3 a 2, classificando o Rubro para a decisão.
O time de Ijuí enfrentará o vencedor de São José e Novo Hamburgo, que disputam a outra semifinal neste domingo (22), às 20h, no Passo d'Areia. No jogo de ida, o Anilado venceu por 3 a 2 e leva vantagem para casa do Zeca. O campeão estará na Copa do Brasil de 2027.
O jogo
O São Luiz, precisando buscar o resultado, iniciou a partida pressionando o Caxias. A estratégia surtiu efeito aos 20 minutos, quando Felipe Rangel arriscou de fora da área e acertou um chute no ângulo direito do goleiro Marcelo, abrindo o placar: 1 a 0.
Nos instantes finais da primeira etapa, o São Luiz seguiu com maior volume de jogo no campo ofensivo e criou novas oportunidades, mas parava na forte marcação do Caxias no terço final. Já os donos da casa não conseguiam surpreender a defesa bem postada da equipe de Ijuí.
Depois do intervalo, as duas equipes demonstraram pouca criatividade e tiveram dificuldades para trabalhar a posse de bola. O jogo passou a ficar mais truncado a partir da metade da segunda etapa. Aos 27 minutos, o Caxias teve uma grande chance para empatar: Gustavo Nescau recebeu uma bola alçada na área e, cara a cara com o goleiro Gabriel Oliveira, finalizou para fora.
Aos 36 minutos, Vitor Feijão quase deixou tudo igual. Ele driblou o goleiro e tocou para o gol vazio, mas o chute saiu fraco. Marcão chegou a tempo de afastar antes de a bola cruzar a linha, salvando o São Luiz.
Na reta final, o São Luiz controlou o jogo e não sofreu perigo, mantendo o placar e encaminhando a decisão para as penalidades. O Rubro ainda tentou pressionar o Caxias em busca do gol da classificação, mas não foi efetivo nas finalizações e o tempo já não permitia mais nada.
Goleiro brilhou nas cobranças
O Caxias iniciou a série de cobranças com Lucas Cândido, que converteu. Felipe Tontini respondeu para o São Luiz e também marcou. Na segunda cobrança grená, Gabriel Oliveira defendeu o chute de Roberto, batido no canto direito. Na sequência, Vidmar cobrou para o São Luiz, e Marcelo defendeu no canto esquerdo.
Gustavo Nescau foi o terceiro batedor do Caxias, mas novamente Gabriel Oliveira brilhou e fez outra defesa. Germano colocou o São Luiz na frente ao converter sua cobrança. Jhonatan Ribeiro manteve o Caxias vivo ao marcar. Depois, Gabriel Santiago acertou para o Rubro, deixando a equipe em vantagem.
Na última cobrança grená, Vitor Feijão bateu e Gabriel Oliveira defendeu pela terceira vez na série, garantindo o São Luiz na final do Troféu Farroupilha, com vitória por 3 a 2 nas penalidades.
Caxias x São Luiz — Semifinal do Troféu Farroupilha — 21/2/2026
Caxias: Marcelo; Thiago Ennes (Ronei, 34/2º), Robles, Maurício e Roberto; Lucas Cândido, Matheus Nunes (Breno Santos, 26/2º), Yann Rolim (Jhonatan Ribeiro, intervalo) e Calyson; Douglas Skilo (Vitor Feijão, 19/2º) e Jeam (Gustavo Nescau, 26/2º). Técnico: Marcelo Cabo.
São Luiz: Gabriel Oliveira; Lucas Hian, Marcão, Gabriel Santiago e Higor (Márcio Duarte, 42/2º); Lucas Hulk, Araújo (Germano, 28/2º) e Guilherme Escuro (Tontini, 42/2º); Vidmar, Rogério Sena (Victor Jesus, 23/2º) e Felipe Rangel (Válber Júnior, intervalo). Técnico: Paulo Henrique Marques.
Gol: Felipe Rangel
Pênaltis convertidos: Lucas Cândido, Jhonatan Ribeiro (C); Tontini, Germano, Gabriel Santiago (S)
Cartões amarelos: Matheus Nunes, Lucas Cândido, Vitor Feijão (C), Rogério Sena, Lucas Hian (S)