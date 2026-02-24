FGF define datas para as finais do Troféu Farroupilha entre São Luiz e Novo Hamburgo

Rubro venceu o Anilado por 1 a 0 na fase classificatória. Ricardo Marchetti / São Luiz, Divulgação

O São Luiz já sabe quando irá decidir o título do Troféu Farroupilha, competição que garante ao campeão uma vaga na Copa do Brasil de 2027. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou as datas e horários dos confrontos diante do Novo Hamburgo, que carimbou presença na final pelo outro lado da chave.

A decisão começa na segunda-feira (2), às 19h, no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí. Por ter melhor campanha na fase classificatória, o Novo Hamburgo terá o direito de decidir em casa. Assim, o jogo de volta está marcado para sexta-feira (6), também às 19h, no Estádio do Vale.