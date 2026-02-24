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FGF define datas para as finais do Troféu Farroupilha entre São Luiz e Novo Hamburgo

Primeiro duelo será em Ijuí e a volta no Vale dos Sinos; confronto define um dos representantes do Estado na Copa do Brasil de 2027

Caroline Dolina

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