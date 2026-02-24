Esportes

Em Ijuí
Notícia

Entre decisão estadual e Copa do Brasil, Maranhão enfrenta o São Luiz sob forte desgaste

Com calendário apertado e foco dividido, MAC tenta administrar a maratona de jogos para seguir vivo nas duas competições

Caroline Dolina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS