Entre decisão estadual e Copa do Brasil, Maranhão enfrenta o São Luiz sob forte desgaste

Marcinho Guerreiro comanda o Maranhão. Yuri Oliveira / Maranhão, Divulgação

O Maranhão chega para enfrentar o São Luiz na segunda fase da Copa do Brasil vivendo um início de temporada intenso. O confronto está marcado para esta quarta-feira (25), às 19h, no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí.

Neste início de 2026, a equipe comandada por Marcinho Guerreiro já disputou 10 partidas, acumulando cinco vitórias, três derrotas e dois empates. Nesse período, marcou 12 gols e sofreu nove, números que demonstram um time competitivo, mas que também precisa lidar com oscilações defensivas e com o desafio de administrar o desgaste físico.

Joelson e Vagalume dividem a artilharia da equipe na temporada, com três gols cada, sendo peças fundamentais no setor ofensivo e responsáveis por grande parte da produtividade do time no ataque.

Final do Maranhense

Além da Copa do Brasil, o Maranhão também está envolvido na decisão do Campeonato Maranhense, o que aumenta o peso do calendário. No primeiro jogo da final, realizado no domingo (22), o MAC empatou em 0 a 0 com o IAPE, mantendo a disputa aberta. A partida de volta está marcada para o próximo domingo (1º), às 16h, no Estádio Nhozinho Santos.