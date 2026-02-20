Com vaga na Copa do Brasil em jogo, São Luiz tenta superar vantagem do Caxias

Rubro finalizou a preparação para o confronto decisivo contra o Grená. Lucas Dornelles / São Luiz, Divulgação

O São Luiz volta a campo neste sábado (21), às 16h, no Estádio Centenário, para decidir seu futuro na Taça Farroupilha. Diante do Caxias, que venceu o jogo de ida por 2 a 1 em Ijuí, o Rubro precisa reverter a desvantagem para seguir em busca do título, que garante ao campeão uma vaga na Copa do Brasil de 2027.

Entre os jogadores que vivem a expectativa do confronto está o lateral-esquerdo Márcio Duarte, que recentemente completou 50 partidas com a camisa do clube e assume papel de liderança neste momento decisivo.

— A gente se preparou bem para esse segundo jogo contra o Caxias. Sabemos que vai ser um jogo difícil pela qualidade do adversário, mas nossa equipe está bem preparada para buscar essa classificação — afirmou Márcio Duarte.

Para avançar no tempo normal, o São Luiz precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Caso triunfe por apenas um gol, leva a disputa para os pênaltis.