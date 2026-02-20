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Com vaga na Copa do Brasil em jogo, São Luiz tenta superar vantagem do Caxias

Decisão ocorre neste sábado, às 16h, em duelo que define quem segue na disputa pelo título da competição

Caroline Dolina

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