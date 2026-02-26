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Centroavante desencanta, e coloca R$ 950 mil nos cofres do Ypiranga: "Vinha me cobrando"

Pressionado pela ausência de gols, Renan Gorne brilhou contra o Ji-Paraná e conduziu o Canarinho à terceira fase da competição

Caroline Dolina

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