Centroavante desencanta, e coloca R$ 950 mil nos cofres do Ypiranga: "Vinha me cobrando"

Renan foi fundamental para a classificação do time gaúcho. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

Autor dos dois gols da vitória do Ypiranga sobre o Ji-Paraná nesta quarta-feira (25), o centroavante Renan Gorne celebrou a classificação do Canarinho para a terceira fase da Copa do Brasil e admitiu que os gols chegam em um momento de cobrança pessoal.

Antes desse jogo, Gorne havia marcado apenas uma vez desde que chegou ao clube: o gol de pênalti que garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Inter, ainda na fase classificatória do Gauchão. Por isso, os dois gols desta noite tiveram um peso especial.

— Eu vinha me cobrando bastante, porque tinha feito só um gol até agora. A gente trabalha muito, todos os dias, e cobra de si mesmo. Hoje, graças a Deus, fui feliz. Esses gols tiram um peso e me dão confiança para a sequência da temporada — afirmou o atacante.

Gorne destacou ainda a importância da classificação não apenas para o elenco, mas para a instituição, já que o avanço à terceira fase rende mais R$ 950 mil aos cofres do clube.

— É muito importante para o Ypiranga, não só dentro de campo, mas também fora dele. A gente sabe o quanto a Copa do Brasil é fundamental financeiramente para clubes como o nosso. Essa classificação representa muito para o elenco, para a diretoria, para todo mundo que trabalha aqui diariamente. Fico feliz de ter contribuído com os gols numa noite tão significativa — disse.

O centroavante avaliou que o Ypiranga foi seguro e eficiente ao aproveitar as oportunidades que criou.

— A gente sabia que não seria um jogo fácil. Outras equipes da Série C já caíram pelo caminho, então isso mostra o nível de dificuldade da competição. Mas nosso time entrou concentrado, soube trabalhar bem desde o início e aproveitou as chances. Esses gols dão mais tranquilidade durante o jogo — comentou.

Ajustes no setor ofensivo

Questionado sobre o que ainda precisa evoluir no ataque para a terceira fase, em que o Canarinho enfrentará Rio Branco ou Athletic, Gorne reconheceu que o grupo busca mais constância.

— A gente se cobra muito lá na frente, porque tudo começa conosco. Queremos transformar as jogadas em mais situações claras de gol. Hoje conseguimos ter mais volume, mas sabemos que ainda dá para melhorar. Agora teremos algumas semanas para ajustar o que for necessário — completou.