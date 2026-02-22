Atacante do Ypiranga destaca terceira semifinal em 101 anos e valoriza campanha: "Foi um grande campeonato"

O Ypiranga deixou o Gauchão 2026 neste sábado (21) após perder para o Inter por 4 a 0, no Beira-Rio. Apesar da eliminação, o atacante Danielzinho destacou a campanha do Canarinho, que terminou entre os quatro melhores clubes do Estadual e garantiu vaga na Copa do Brasil de 2027.
A classificação entre os semifinalistas também teve peso histórico: foi apenas a terceira vez em 101 anos que o clube de Erechim chegou entre os quatro melhores do Campeonato Gaúcho. O Ypiranga já havia alcançado as semifinais em 2022 e 2023.
Boa campanha
Mesmo reconhecendo a superioridade colorada, Danielzinho fez questão de valorizar o trabalho desenvolvido pelo grupo ao longo da competição.
— Para nós, foi um campeonato muito bom por termos chegado às semifinais do Gauchão. É apenas a terceira vez que o clube alcança essa fase, e esse grupo conseguiu fazer isso. Eu tive a primeira oportunidade no primeiro jogo da fase classificatória contra o Inter. Entrei bem, sofri o pênalti que nos deu a vitória e agora estou dando continuidade ao trabalho — frisou Danielzinho.
O jogador reforçou que não há tempo para lamentações. Segundo ele, a equipe precisa rapidamente virar a chave para o próximo desafio da temporada.
— Agora é levantar a cabeça. Quarta-feira já tem um jogo muito importante pela Copa do Brasil. A gente não pode se lamentar. Sabemos que a equipe do Internacional é muito qualificada, é Série A do Brasileiro, um time gigante no cenário nacional. É continuar trabalhando, porque quarta já tem outra batalha. É Copa do Brasil, jogo muito difícil dentro da nossa casa, e a gente tem que buscar a vitória — completou.
Após a eliminação no Estadual, o elenco retorna a Erechim e inicia, já na segunda-feira (23), a preparação para enfrentar o Ji-Paraná. A partida, válida pela segunda fase da Copa do Brasil, será disputada na quarta-feira (25), às 20h, no Estádio Colosso da Lagoa. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.