Atacante do Ypiranga destaca terceira semifinal em 101 anos e valoriza campanha: "Foi um grande campeonato"

Danielzinho foi um dos destaques do Canarinho no Estadual. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Ypiranga deixou o Gauchão 2026 neste sábado (21) após perder para o Inter por 4 a 0, no Beira-Rio. Apesar da eliminação, o atacante Danielzinho destacou a campanha do Canarinho, que terminou entre os quatro melhores clubes do Estadual e garantiu vaga na Copa do Brasil de 2027.

A classificação entre os semifinalistas também teve peso histórico: foi apenas a terceira vez em 101 anos que o clube de Erechim chegou entre os quatro melhores do Campeonato Gaúcho. O Ypiranga já havia alcançado as semifinais em 2022 e 2023.

Boa campanha

Mesmo reconhecendo a superioridade colorada, Danielzinho fez questão de valorizar o trabalho desenvolvido pelo grupo ao longo da competição.

— Para nós, foi um campeonato muito bom por termos chegado às semifinais do Gauchão. É apenas a terceira vez que o clube alcança essa fase, e esse grupo conseguiu fazer isso. Eu tive a primeira oportunidade no primeiro jogo da fase classificatória contra o Inter. Entrei bem, sofri o pênalti que nos deu a vitória e agora estou dando continuidade ao trabalho — frisou Danielzinho.

O jogador reforçou que não há tempo para lamentações. Segundo ele, a equipe precisa rapidamente virar a chave para o próximo desafio da temporada.

— Agora é levantar a cabeça. Quarta-feira já tem um jogo muito importante pela Copa do Brasil. A gente não pode se lamentar. Sabemos que a equipe do Internacional é muito qualificada, é Série A do Brasileiro, um time gigante no cenário nacional. É continuar trabalhando, porque quarta já tem outra batalha. É Copa do Brasil, jogo muito difícil dentro da nossa casa, e a gente tem que buscar a vitória — completou.